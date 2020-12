15 minutes. Le président américain sortant, Donald Trump, a annoncé vendredi que le vaccin Pfizer avait commencé à être distribué dans tout le pays et que la première dose serait administrée dans les prochaines 24 heures.

“Grâce à notre alliance avec Fedex et UPS, nous avons déjà commencé à expédier le vaccin dans tous les États et codes postaux du pays; le premier vaccin sera administré en moins de 24 heures”, a annoncé Trump dans un discours du bureau ovale.

Entité de réglementation

Trump a fait cette annonce quelques minutes après que la Food and Drug Administration (FDA), l’organisme qui réglemente la commercialisation des médicaments, a autorisé l’utilisation du vaccin COVID-19 de la société pharmaceutique américaine Pfizer.

Cette autorisation d’urgence (un processus exceptionnel avant approbation) a été signée par la FDA ce vendredi soir, quelques heures après que la Maison Blanche a averti le directeur de l’agence, Stephen Hahn, qu’il pourrait préparer sa démission s’il ne la traitait pas aujourd’hui.

Dans son discours, Trump a expliqué que «les gouverneurs décident où vont les vaccins dans leurs États et qui les obtiendra en premier».

“Nous voulons”, a-t-il ajouté, “que nos travailleurs âgés, de santé et d’urgence soient les premiers. Cela réduira rapidement et considérablement les décès et les hospitalisations.”

Distribution de vaccins

“Lorsque le virus chinois a envahi nos côtes, j’ai promis que nous produirions un vaccin en un temps record avant la fin de l’année, ils ont dit que cela ne pouvait pas être fait, mais avec l’annonce d’aujourd’hui, nous avons atteint cet objectif”, a-t-il déclaré.

Les vaccins que Trump a annoncé être distribués dans tout le pays font partie du premier lot de 2,9 millions de doses que les responsables de l’opération de livraison ont assuré qu’ils pourraient être envoyés dans les 24 heures suivant l’autorisation.

Pfizer a également promis 25 millions de doses avant la fin de l’année (chaque vacciné a besoin de deux doses) et les 100 millions acquis par l’administration Trump en échange de 1,95 milliard de dollars à l’arrivée du mois de mars.

Le vaccin de Pfizer survient au pire moment de la pandémie aux États-Unis, qui enregistre en moyenne plus de 200 000 infections par jour et cette semaine a franchi la barre des 3 000 décès en 24 heures.

Les données les plus récentes indiquent qu’il y a 15 834 965 infections et 294 874 décès dus au COVID-19, plus que dans tout autre pays, selon un décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.