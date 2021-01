Le président sortant des États-Unis, Donald Trump, prévoit de quitter la ville de Washington DC dans la matinée du mercredi 20 janvier, quelques heures avant l’assermentation de Joe Biden, son successeur, comme l’a rapporté vendredi Washington. Publier.

Miamimundo / Infobae

Trump, qui nie les résultats des élections du 3 novembre 2020 et a accusé de fraude à de nombreuses reprises et sans preuves, avait déjà annoncé son intention de ne pas participer à la cérémonie d’inauguration de Biden, rompant ainsi une longue tradition de Démocratie américaine.

Ces dernières semaines, l’image du président a été durement frappée, surtout après que ses partisans, motivés par une harangue de Trump, aient violemment pris d’assaut le Capitole lors de la session extraordinaire du 6 janvier pour certifier la victoire de Biden, faisant cinq morts, des dizaines de blessés et de nombreuses arrestations.

Des images de manifestants pénétrant dans l’enceinte et commettant des actes de vandalisme ont fait le tour du monde et mercredi, la Chambre des représentants, à majorité démocrate, a voté en faveur de la mise en accusation du président.

Le processus de destitution, le deuxième auquel il est soumis pendant son administration, doit maintenant être initié par le Sénat, avec une majorité républicaine, et il n’y a aucune possibilité que Trump soit destitué avant que Biden ne prenne ses fonctions dans cinq jours. Pourtant, les démocrates espèrent pouvoir encore aller de l’avant avec la destitution, ce qui disqualifiera le magnat républicain de la future fonction publique s’il est reconnu coupable d’incitation à l’insurrection.

Dans ce contexte, les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Snapchat, entre autres, ont bloqué les comptes de Trump dans une mesure controversée visant à freiner ses prétendues incitations à la violence. En particulier, le blocage du compte Twitter, que le président a utilisé sans relâche pendant les quatre années de son gouvernement pour communiquer des positions, attaquer des rivaux et même faire d’importantes annonces de politique publique, a restreint son champ d’action.

Précisément, dans l’un de ses derniers tweets envoyés, avant que le compte ne soit bloqué, Trump a annoncé qu’il n’irait pas à l’inauguration de Biden, une décision qui était perçue comme déstabilisante dans le contexte des récentes attaques contre le Capitole, puisqu’elle montrait l’insistance du républicain en ignorant la victoire de son rival aux élections, qui a généré de profondes divisions dans le pays et nui à la crédibilité du système démocratique américain.

Selon les résultats définitifs des élections du 3 novembre, connus après un long décompte qui a duré plusieurs jours en raison des limites imposées par la pandémie de coronavirus, le démocrate Joe Biden a obtenu 51,3% des votes (81268757) tandis que Trump a obtenu 46,9% (74216722), soit une différence d’un peu plus de 7 millions de voix. Au collège électoral, cela a conduit à 306 votes pour Biden et 232 pour Trump.

Depuis la même nuit du 3 novembre, où seuls des résultats partiels et limités étaient connus, Trump accuse d’avoir été victime de fraude à son encontre, notamment lors du vote dans les États les plus contestés. Mais ni le président ni ses partisans n’ont réussi à rassembler des preuves pour étayer ces accusations, et les nombreuses poursuites intentées devant la justice ont été rejetées faute de mérite.