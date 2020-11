Trump réclame FOX News pour avoir déclaré Biden vainqueur en Arizona

La campagne Trump a appelé le propriétaire de FOX News pour le réclamer d’avoir déclaré Biden vainqueur dans ArizonaFOX News a été le premier point de vente à attribuer Biden dans l’état clé.Selon Vanity Fair, Trump a appelé “fort” à inverser l’information

Selon différents médias tels que CNN, The New York Times et Vanity Fair, la campagne du président Donald Trump a appelé Rupert Murdoch, le propriétaire de FOX News, à se plaindre d’avoir déclaré Joe Biden vainqueur en Arizona, selon The Independent.

Le réseau d’information a été le premier média à récompenser le candidat démocrate en Arizona.

Selon Vanity Fair, Trump lui-même a appelé Murdoch mercredi soir pour exiger des explications sur les informations que le réseau a publiées concernant le vainqueur en Arizona malgré aucun résultat officiel à ce jour.

Selon le magazine, Trump a fait la déclaration “bruyamment” en demandant d’annuler l’information.

CNN et le New York Times ont indiqué que le conseiller principal et gendre de Trump, Jared Kushner, était resté en contact avec Murdoch. Selon les médias rapportés, le propriétaire de FOX News a ignoré la demande du président et a raccroché.

De son côté, l’Associated Press a également déclaré Biden vainqueur en Arizona. L’agence de presse a prédit que l’avantage actuel de Biden dans l’État est pratiquement difficile à surmonter, cependant, ils n’ont pas officialisé la victoire du candidat démocrate.

En Arizona, l’avantage de Joe Biden a été réduit à environ 68000 voix et s’est réduit à mesure que le contrôle avançait, tandis que Donald Trump continue de défendre qu’il a gagné dans cet État qui accorde 11 votes électoraux.

Pour leur part, les partisans de Trump ont peu d’espoir que tout puisse changer car le républicain a remporté beaucoup d’environ 140000 bulletins de vote supplémentaires dans le comté de Maricopa qui ont été comptés entre mercredi soir et jeudi matin.