Donald Trump

Les gouverneurs démocrates critiquent les appels de Trump à une réponse plus forte

Le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé ce lundi qu’il avait recommandé “fortement” aux gouverneurs des états de déployer la garde nationale “en nombre suffisant” pour arrêter les manifestations sur la mort de l’Afro-américain George Floyd et a mis en garde contre que s’ils refusent, il mobilisera l’armée américaine à cet égard.

“Je déploierai l’armée américaine et résoudrai rapidement le problème pour eux”, a déclaré Trump lors d’un discours prononcé par la Maison Blanche dans lequel il a souligné “l’arrêt de la violence et le rétablissement de la sécurité et de la protection aux États-Unis” avec un «Présence écrasante» des troupes.

Le président a précisé qu’il mobilisera l’armée en invoquant la loi 1807 et que les ressources fédérales doivent être utilisées pour arrêter les émeutes et les pillages.

“Je mobiliserai toutes les ressources fédérales disponibles, civiles et militaires, pour arrêter les émeutes et les pillages, pour mettre fin aux destructions et aux incendies et pour protéger les droits des Américains respectueux des lois”, at-il détaillé.

Il a également signalé qu’il avait pris des mesures “rapides et décisives” pour protéger la capitale américaine, Washington. «Ce qui s’est passé dans cette ville la nuit dernière était une honte totale», a-t-il déploré.

«Au moment où nous parlons, j’ai envoyé des milliers et des milliers de soldats lourdement armés, de personnel militaire et de policiers pour arrêter les émeutes, les pillages, le vandalisme, les vols et la destruction gratuite de propriétés privées», a-t-il déclaré. Pendant ce temps, il a également transféré que le couvre-feu de 19 heures “sera strictement renforcé”.

En outre, il a assuré que ceux qui «menacent des vies innocentes et des propriétés privées seront arrêtés, détenus et poursuivis». “Je veux que les organisateurs de cette terreur sachent qu’ils encourent de sévères sanctions pénales et de longues peines de prison”, a-t-il prévenu, comme le rapporte la chaîne de télévision CNN.

Trump, qui a affirmé que son administration était «totalement déterminée» à rendre justice pour la mort de Floyd, a critiqué le fait qu’à son avis, les émeutes et les pillages nuisent à cet objectif.

“Tous les Américains se sont rebellés à juste titre après la mort brutale de George Floyd”, a-t-il déclaré. «Mon Administration est totalement engagée envers sa famille, justice sera rendue. Il ne sera pas mort en vain », a-t-il poursuivi.

«Mais nous ne pouvons pas permettre que les cris justes des manifestants soient étouffés par une foule en colère. Les plus grandes victimes des émeutes sont les citoyens pacifiques de nos communautés pauvres. Et, en tant que président, je me battrai pour assurer leur sécurité », a-t-il ajouté, se proclamant« le président de l’ordre public »et« un allié de tous les manifestants pacifiques ».

TENSION À WASHINGTON

Quelques instants avant que Trump ne commence son discours, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser une foule protestataire près de la Maison Blanche dans le but qu’après le discours, le président puisse s’approcher de l’église de Saint-Jean, pour quoi qui a dû traverser le parc Lafayette.

“Maintenant, je vais rendre hommage à un endroit très, très spécial”, a rapporté le président, tout en s’assurant que les États-Unis “sont le meilleur pays du monde” et a été photographié tenant une Bible.

LES GOUVERNEURS DÉMOCRATIQUES CRITIQUENT LES MOTS DE TRUMP

Pour leur part, les gouverneurs démocrates du Nevada et de Washington, respectivement Steve Sisolak et Jay Inslee, ont critiqué les appels de Trump à apporter une réponse plus forte aux manifestations qui secouent les États-Unis depuis sept jours.

Sisolak a accusé Trump d ‘”inciter à la combativité, attiser les tensions raciales et créer des divisions alors que nous avons plus que jamais besoin d’unité”, tout en assurant, en tant que commandant en chef de la Garde nationale du Nevada, que l’armée “a tenu ses promesses. avec son devoir de protéger »la population de l’État, a rapporté CNN.

Pour sa part, Inslee a affirmé que Trump “a montré à plusieurs reprises qu’il était incapable de gouverner” et l’a accusé de ne montrer “que de fausses bravades dans tout le chaos qui a accompagné son mandat”.

“Notre pays est défini par notre caractère collectif et nos idéaux démocratiques, non par des appels réactionnaires à la division et non en menaçant les Américains avec leur propre armée”, a ajouté Inslee dans un communiqué.

Le gouverneur de l’Illinois, le démocrate JB Pritzker, a également critiqué la menace de Trump de mobiliser l’armée américaine pour réprimer les manifestations, rejetant que le gouvernement fédéral «puisse envoyer des troupes dans l’État de l’Illinois».

Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a dit à Trump “non merci” en référence à sa menace de déployer l’armée, selon les informations du réseau de télévision susmentionné.

Des milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays après la mort de Floyd le 25 mai, après avoir été réduit d’un genou au cou par Derek Chauvin, un agent blanc déjà arrêté et accusé de meurtre au troisième degré. .

