15 minutes. Le président des États-Unis (USA), Donald Trump, ne reconnaît toujours pas sa défaite électorale, s’accrochant à ses allégations de fraude non fondée et divisant les républicains et son entourage entre ceux qui lui demandent de céder aux preuves et ceux qui l’encouragent à continuer. avec vos demandes.

Depuis qu’il a été confirmé ce samedi que Biden a atteint suffisamment de votes du Collège électoral pour être nommé président en janvier, une nouvelle qui l’a surpris en jouant au golf, Trump a été cloîtré avec son entourage, étudiant ses plans pour inverser le résultat des élections et sans agenda public.

Ses manifestations publiques ont été réduites à de nombreux retweets de personnages et de médias qui font écho à ses allégations de «fraude». Et à un tweet ce matin dans lequel il réagissait aux avancées des laboratoires pharmaceutiques dans le développement d’un vaccin contre le COVID-19.

“La bourse en grand, les vaccins arrivent bientôt. Rapport 90% efficaces. Quelle bonne nouvelle!”, A écrit le président à propos des premiers résultats, efficaces à plus de 90%, du vaccin de Pfizer et BioNTech.

Pendant ce temps, selon les médias locaux, son cercle intime est divisé.

Selon les médias, sa femme Melania et son gendre Jared Kushner sont enclins à prendre la pilule amère d’accepter la défaite. Pour sa part, ses fils Donald Jr. et Eric l’encouragent à continuer.

Jason Miller, un conseiller de la campagne Trump, est rapidement sorti pour nier cette information. Melania Trump a publié un tweet demandant que “chaque vote légal” soit compté. Il a également appelé à protéger la démocratie du pays avec “une transparence totale”.

Les médias ont cependant réaffirmé dans ces rapports que, selon la chaîne de télévision ABC News, ils impliquent que pratiquement tout le cercle intime de Trump est “pleinement conscient” de la défaite.

Trump continue de lever des fonds

Sans preuve de ses allégations, la campagne Trump n’a pas cessé de collecter des fonds pour répondre aux demandes visant à ne pas compter les votes par correspondance qui sont arrivés après la fermeture des bureaux de vote, même si le cachet de la poste montre qu’ils ont été exprimés à temps, et demander des décomptes dans les états clés.

Le problème est qu’en aucun cas il n’y a eu de plaintes concernant les irrégularités massives alléguées par Trump. En outre, un décompte des votes ne devrait pas donner des résultats très différents de ceux annoncés.

À cela s’ajoute la complexité que les plaintes impliquent plusieurs États, pas comme cela s’est produit avec la Floride en 2000, où après un recomptage chaotique, le candidat démocrate, Al Gore, a admis la victoire de George W. Bush par un avantage de 537 votes.

La campagne Trump a annoncé des poursuites contre les autorités électorales de Pennsylvanie, l’État qui a donné la victoire à Biden, ainsi que l’équipe qui sera chargée de superviser le dépouillement des votes en Géorgie, où, avec le vote presque conclu, Biden dirige le président sortant. par environ 10 000 voix.

Tonique de silence

Bien que le silence soit accablant parmi les républicains, il y a déjà des membres du Congrès qui lui ont tourné le dos.

C’est le cas des sénateurs Mitt Romney, l’un des critiques habituels de Trump au sein du parti, et de Lisa Murkowski, qui a félicité Joe Biden pour sa victoire électorale, tout comme l’ancien président républicain George W. Bush.

Mais le ton général était le silence, à l’exception de certains des plus inconditionnels, comme les sénateurs Ted Cruz et Lindsey Graham, ou le chef de la minorité républicaine à la Chambre basse, Kevin McCarthy, qui a défendu une affaire, celle de Trump. , qui semble voué à l’échec.

Pour sa part, Trump, concentré sur les revendications, a donné de nouveaux signes de sa fermeture et qu’il n’est pas prêt à rendre les choses plus faciles pour Biden.

Selon le Washington Post, le responsable chargé par l’administration Trump de faciliter la transition du gouvernement vers l’équipe de Biden a refusé de signer les documents permettant à l’équipe du président élu d’avoir accès aux documents. En outre, des fonctionnaires nécessaires pour commencer formellement leur travail.