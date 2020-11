15 minutes. Le président des États-Unis (USA), Donald Trump, a déclaré ce vendredi qu’il envisageait la possibilité d’assister à une marche en faveur de son administration convoquée à Washington ce samedi.

La manifestation, qui cherche à transférer son soutien au président après les élections présidentielles – dans lesquelles il a obtenu moins de votes électoraux que son rival, Joe Biden, mais qui n’ont toujours pas de résultat officiel-, il a été décrit comme la “Marche pour rendre l’Amérique à nouveau grande“.

Cependant, de nombreux adeptes ils sont allés directement à l’appeler “Marche pour Trump”.

“Il est réconfortant de voir tout le soutien formidable qui existe, en particulier les manifestations qui émergent à travers le pays.«C’est ce qu’a écrit le président américain sur son compte sur le réseau social Twitter.

En ce sens, Trump a suggéré qu’il pourrait “venir saluer” les personnes présentes ce samedi à Washington, qui se rencontreront malgré la pandémie de coronavirus.

“Ces élections ont été truquées», a insisté le président américain, dans la lignée des propos tenus après avoir pris connaissance des résultats électoraux, dont il assure qu’ils sont frauduleux.

Réconfortant de voir tout le soutien formidable là-bas, en particulier les rallyes organiques qui surgissent dans tout le pays, y compris un grand samedi à DC, je peux même essayer de m’arrêter et de dire bonjour. Cette élection a été truquée, de Dominion de haut en bas! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 13 novembre 2020

Supporters de Floride

Trump et sa campagne condamnent depuis une semaine le décompte des voix, en particulier le vote par correspondance. Aussi Ils dénoncent qu’il y a eu fraude en faveur du candidat démocrate.

La marche de samedi à Washington réunira quelque 250 membres de l’organisation d’extrême droite, Proud Boys.

Sur la liste se trouve le président de sa section de Miami, en Floride, Enrique Tarrio. Selon les déclarations du journal Sun Sentinel, Tarrio se méfie du nombre «exceptionnellement élevé» d’électeurs recensés dans des États comme le Wisconsin, qui a finalement opté en faveur de Biden.

Autres groupes qui prévoient d’assister à la marche Les pro-Trump à Washington sont Stop the Steal, Women for America First, Oath Keepers et Three Percenters.