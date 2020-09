Le président Trump s’est rendu mardi en Floride et s’est présenté comme un ardent défenseur de l’environnement, malgré ses mesures sans précédent visant à renverser les réglementations mises en place pour protéger l’air, l’eau et les ressources naturelles du pays.

«Trump est le grand écologiste», a déclaré le président lors d’une cérémonie à Jupiter, où il a signé un décret visant à étendre l’interdiction du forage pétrolier en mer dans trois États. «Et je suis, je suis. J’y crois fermement.

Ce n’est pas dit lors de la cérémonie du décret, qui couvre la Caroline du Sud, la Floride et la Géorgie, c’est que c’est la propre proposition de Trump d’autoriser le forage le long des côtes de ces États qui a déclenché le contrecoup qui l’a conduit à reconsidérer son plan initial.

Dans ses remarques, Trump s’est qualifié de «président n ° 1 de l’environnement depuis Teddy Roosevelt», citant sa signature du Great American Outdoors Act, qui prévoyait 1,9 milliard de dollars pour l’amélioration des infrastructures dans les parcs nationaux.

Mais c’est son administration qui a coupé 2 millions d’acres dans deux régions sauvages chéries de l’Utah, le plus grand recul de la protection des terres fédérales de l’histoire du pays.

En février, neuf des principaux groupes environnementaux du pays ont publié une déclaration commune qualifiant Trump de «pire président pour notre environnement de notre histoire».

«L’administration de Donald Trump a déclenché une attaque sans précédent contre notre environnement et la santé de nos communautés. Ses politiques menacent notre climat, l’air, l’eau, les terres publiques, la faune et les océans; aucune quantité de son greenwashing ne peut changer le simple fait: Donald Trump a été le pire président pour notre environnement de l’histoire », a déclaré le communiqué d’Alaska Wilderness League Action, Clean Water Action, Defenders of Wildlife, Earthjustice, EDF Action, Friends of the Earth, la League of Conservation Voters, le Sierra Club et la Wilderness Society.

Cette évaluation découle du fait que l’administration Trump a cherché à affaiblir ou à faire reculer environ 100 réglementations environnementales depuis qu’il est devenu président.

Le président Trump au phare et musée de Jupiter Inlet à Jupiter, en Floride, mardi. (Mandel Ngan / . via .)

Il y a un peu plus d’une semaine, l’administration a annulé une réglementation de l’ère Obama qui aurait forcé les centrales au charbon à améliorer leur traitement des eaux usées afin de réduire la quantité de mercure et d’arsenic qu’elles rejettent dans les rivières, les ruisseaux et les lacs.

Trump a inversé les normes d’efficacité énergétique, ouvert plus de terres pour le forage pétrolier (y compris dans les parcs nationaux), affaibli les restrictions sur les émissions de méthane, assoupli les règles sur les émissions des centrales électriques, édulcoré les règles sur la pollution de l’air dans les parcs nationaux, a cherché à abroger la propreté de l’ère Obama les règles sur l’eau et les modifications proposées à la Loi sur les espèces en voie de disparition.

Peut-être que l’impact le plus important que la présidence de Trump aura sur l’environnement se fera sentir en ce qui concerne le changement climatique, que le président a qualifié de «canular». Il a fait part de son intention de retirer les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat et a révoqué un décret d’Obama qui fixait l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre du gouvernement fédéral de 40% en 10 ans. En effet, Trump a semblé prendre une joie particulière en ciblant les réglementations sur les gaz à effet de serre.

Il n’a jamais reconnu que le changement climatique représentait un problème pour l’humanité, et il décrit souvent les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre comme des obstacles à la croissance économique, réservant un mépris particulier pour l’énergie éolienne et solaire. En 2018, lorsqu’on lui a présenté les conclusions d’un rapport produit par son propre gouvernement qui montrait qu’un réchauffement climatique incontrôlé coûterait à l’économie américaine des centaines de milliards de dollars chaque année, Trump a répondu: «Je ne le crois pas.»

En raison du risque de déversements catastrophiques d’hydrocarbures, le forage en mer est très impopulaire dans les États côtiers. Mais Trump a fait campagne, et a pour la plupart gouverné, en tant que fervent partisan du forage pétrolier et gazier et de la fracturation hydraulique.

L’administration Obama tue la renaissance industrielle américaine en arrêtant le forage et la fracturation hydraulique. Terrible pour l’économie. – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 octobre 2013

En fait, son opposition à la lutte contre le changement climatique est désormais devenue un enjeu central de sa campagne de réélection.

«Pour nos opposants politiques, la politique environnementale n’est qu’une excuse pour faire progresser une plate-forme socialiste qui imposera des milliards et des billions de dollars de nouvelles taxes et enverra nos emplois à l’étranger, rendant impossible l’ouverture de nouvelles entreprises et vivre moins cher», Trump dit mardi.

Mais les sondages montrent qu’un nombre croissant d’Américains ces dernières années estiment que le changement climatique est un problème grave, en particulier ceux qui vivent près des côtes. Une enquête du Pew Research Center menée en juin a révélé que 63% des adultes américains considèrent désormais le changement climatique comme ayant affecté leur communauté locale. Pour ceux qui vivent près d’un littoral, ce chiffre grimpe à 73%.

Avec ces statistiques à l’esprit, des groupes militants pour le climat comme la League of Conservation Voters ont lancé des campagnes dans des États comme la Floride pour mettre en lumière le bilan du président en matière d’environnement. Cela pourrait également expliquer pourquoi Trump s’est rendu mardi à Jupiter pour signer un décret destiné à convaincre les électeurs qu’il est en effet un «grand écologiste».

