15 minutes. Le président américain sortant, Donald Trump, se rendra mardi au Texas pour visiter les travaux de construction du mur frontalier avec le Mexique, au milieu de l’agitation que connaît le pays après l’assaut du Capitole mercredi dernier par une foule de partisans du président, a rapporté ce dimanche la Maison Blanche.

«Le président Trump se rendra à Alamo, au Texas, mardi pour marquer l’achèvement de plus de 640 kilomètres de mur frontalier, une promesse faite et une promesse tenue, ainsi que les efforts de son administration pour réformer notre système défaillant. l’immigration », a déclaré Judd Deere, l’un des porte-parole de la Maison Blanche, dans un bref communiqué.

C’est le premier acte du président après l’assaut du Capitole, qui a fait cinq morts.

Trump silence

Pendant ce temps, le silence de Trump continue. Les comptes Twitter et Facebook du président ont été suspendus vendredi dernier en raison du «risque d’incitation à la violence».

Deux jours après avoir bloqué temporairement le compte Twitter de Trump, son réseau social préféré et son orateur principal, il l’a fait de manière permanente. Grâce à ce réseau, le président sortant a diffusé plus de 55 000 messages en plus de 11 ans et compte 89 millions de followers.

Ces derniers jours, les appels à la démission de Trump se sont multipliés. La possibilité d’un nouveau procès en destitution contre lui s’est également accrue moins de deux semaines après la fin officielle de son mandat.

L’opposition démocrate a été rejointe par plusieurs républicains, scandalisés par le comportement de Trump pour avoir incité ses partisans à marcher vers le Congrès après un événement politique au cours duquel il a réitéré ses plaintes, rejetées par les tribunaux, de fraude électorale.