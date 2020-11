Donald Trump cède enfin à la victoire électorale américaine des démocrates et accepte de donner le témoignage de la transition vers la Maison Blanche Joe Biden. Cette décision intervient le même jour que le Michigan Board of Elections a certifié le Victoire des démocrates dans cet état.

Bien qu’il ne reconnaisse toujours pas officiellement sa défaite, quelque chose commence à changer dans l’administration Trump. Donc, Trump a indiqué que, après plus de deux semaines, avait donné le feu vert à Murphy de procéder à une transition vers l’administration du président élu, malgré les plans de poursuite des contestations judiciaires.

Pour éviter tout doute, sur Twitter, la façon dont Trump fait connaître ses décisions explique que «nous continuerons le combat, et je crois que nous vaincrons! Cependant, dans le meilleur intérêt de notre pays, je recommande qu’Emily et son équipe fassent tout ce qu’il faut en ce qui concerne les protocoles initiaux, et j’ai dit à mon équipe de faire de même.

Je tiens à remercier Emily Murphy de GSA pour son dévouement et sa fidélité inébranlables à notre pays. Elle a été harcelée, menacée et maltraitée – et je ne veux pas que cela lui arrive, à sa famille ou aux employés de GSA. Notre cas continue FORTEMENT, nous allons garder le bon… – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 23 novembre 2020

Pendant ce temps, dans l’équipe de Biden respire le soulagement en attendant de commencer le processus pour son arrivée à la Maison Blanche.

