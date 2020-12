15 minutes. Le gouvernement de Donald Trump s’est conformé lundi à une ordonnance du tribunal l’exhortant à réactiver le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA) pour les jeunes sans papiers. Les bénéficiaires sont appelés «rêveurs» ou «rêveurs».

Le Département de la sécurité intérieure (DHS) a publié sur son site Web un avis avec les conséquences immédiates de la réactivation du programme. Il l’a fait conformément à ladite ordonnance, rendue vendredi par le juge fédéral Nicholas Garaufis.

“Le DHS se conformera à l’ordonnance du juge Garaufis tant qu’elle restera en vigueur“a précisé le département sur le web. Cependant, il a précisé que” le DHS peut demander la protection de la commande.

Dans l’avis, DHS a également annoncé qu’à partir de ce lundi, il accepte à la fois les nouvelles candidatures et les renouvellements de 2 ans. La DACA a été créée pendant le mandat du président, Barack Obama. Le programme permet aux jeunes sans papiers qui sont venus aux États-Unis (USA) comme enfants de vivre et de travailler légalement sans craindre d’être expulsés.

Le contexte

Le secrétaire à la Sécurité intérieure de Trump, Chad Wolf, a approuvé cet été un mémorandum rejetant les nouvelles candidatures au programme DACA et réduisant l’extension aux bénéficiaires actuels de 2 à un an.

Wolf a approuvé ce mémo après, en juin, la Cour suprême des États-Unis a décidé de maintenir le programme en vigueur, protégeant près de 650000 jeunes sans papiers de la déportation et donnant un énorme revers au président Trump.

La note de service a rapidement fait l’objet de poursuites judiciaires pour réactiver DACA, qui pendant le mandat de Trump, il a fait l’objet de nombreux litiges.

Avant son ordre de réactiver le programme, Garaufis a décidé en novembre que Wolf prenait ses fonctions illégalement. En ce sens, il a invalidé toutes les dispositions du mémorandum signé par lui.

De plus, le juge a averti l’administration Trump qu’elle ne pouvait pas créer ses propres lois et que ses attaques constituaient “une utilisation triste et inappropriée de l’autorité exécutive présumée pour refuser aux bénéficiaires du DACA et à ceux qui sont éligibles la possibilité d’exercer leurs droits. “.