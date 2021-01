Trump lors de son discours. Photo: REUTERS / Jim Bourg

Le président sortant des États-Unis, Donald Trump, a une nouvelle fois refusé de concéder la victoire à Joe Biden à l’élection présidentielle. Dans un discours qui a lieu alors que le Congrès se réunit pour certifier les résultats des élections, dans ce qui est la dernière étape bureaucratique avant l’investiture, le président a également fait pression sur son vice, Mike Pence, pour éviter à nouveau de les valider. .

«J’espère que vous faites la bonne chose. Si c’est le cas, nous gagnons les élections. S’il ne le fait pas, ce sera un triste jour pour notre pays », a déclaré Trump devant ses partisans, venus dans la capitale du pays nord-américain pour protester contre ce qui, disent-ils, était une fraude électorale qui l’a privé d’un second mandat.

Selon divers médias locaux, des conseillers proches de Pence, qui reconnaissent qu’il fait face à un moment politiquement délicat, sont convaincus que le vice-président suivra les procédures normales et confirmera l’élection de Biden.

Des milliers de partisans du président Donald Trump manifestent à Washington, aux États-Unis. 6 janvier 2021. REUTERS / Jim Bourg

La grande majorité des poursuites électorales déposées par l’équipe juridique de Trump ont été rejetées par divers tribunaux des États dans lesquels elles ont été déposées. De plus, toutes les législatures locales ont certifié les résultats rapportés par leurs entités électorales et qu’en somme, elles ont accordé 306 voix électorales à Biden et 232 à Trump.

Dans un autre passage de son discours, Trump a vivement critiqué les républicains qui ont refusé de soutenir ses actions pour bloquer la certification, et a assuré qu’il soutiendrait les candidats qui les défieraient lors des futures élections primaires.

Photo du rassemblement de Trump. REUTERS / Jim Bourg

Un de ses fils, Eric Trump, avait parlé dans le même sens, qui a déclaré mardi soir: «Je travaillerai personnellement pour vaincre chaque sénateur et membre du Congrès républicain qui ne fait pas face à cette fraude. Ils seront défiés aux élections primaires et ils perdront ».

Trump et son fils ont évoqué le fait que, bien que la cérémonie de dépouillement soit une simple formalité, les législateurs ont le pouvoir de contester les résultats. Chaque fois que les votes d’un État sont annoncés, le vice-président demande si quelqu’un a des objections. Il suffit qu’un sénateur et un membre du Congrès s’entendent pour que le décompte soit interrompu et que la plainte soit analysée. Lorsque cela se produit, les membres de chaque chambre se réunissent séparément pour discuter.

Un groupe de législateurs des deux chambres a annoncé dans les dernières heures qu’ils déposeraient des objections contre les résultats dans des États comme la Géorgie, l’Arizona et le Wisconsin, qui ont été résolus avec une marge très étroite.

Les partisans de Trump se sont rassemblés à Los Angeles avec des affiches indiquant «arrêtez le vol», faisant référence à l’élection présidentielle. REUTERS / Mike Blake

L’initiative est dirigée par les sénateurs Josh Hawley (Missouri) et Ted Cruz (Texas). Ce samedi, ils ont annoncé qu’à moins que le Congrès ne nomme une commission spéciale pour auditer le processus, ils essaieront de contester les votes de divers États. Ils disent avoir le soutien de dix autres sénateurs et jusqu’à 140 députés républicains.

Ce serait sans précédent, surtout si des objections étaient soulevées contre l’élection dans plusieurs circonscriptions. Cependant, il leur est presque impossible d’atteindre leur objectif. Pour que le Congrès rejette effectivement le résultat dans un État et impose un recomptage, il est nécessaire que la Chambre des représentants et le Sénat adoptent la motion à la majorité simple.

À la chambre basse, les démocrates ont une majorité, il n’y a donc aucune chance que la tentative réussisse. Mais cela ne semble même pas possible au Sénat, car de nombreux sénateurs républicains prévoyaient qu’ils voteraient contre. Mitt Romney, de l’Utah; Lisa Murkowski, d’Alaska; et Pat Toomey de Pennsylvanie en sont quelques exemples.

Le sénateur républicain Mitt Romney. Photo: REUTERS / Erin Scott

Romney, ancien candidat présidentiel du Parti républicain, a déclaré que c’était “un stratagème atroce” qui “menace dangereusement la république démocratique”. Toomey a déclaré que la tentative de Hawley et Cruz «sape directement» la capacité des gens à élire leurs propres dirigeants.

Actualités en développement …