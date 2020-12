Le président Donald Trump a changé d’avis ce dimanche et a finalement signé le projet de loi avec un nouveau programme d’aide et un deuxième chèque qu’il avait rejeté la semaine dernière comme “ridiculement bas”, laissant des millions de personnes au chômage et risquant de rester en haleine. sans-abri au milieu de la pandémie.

Miamimundo / univision

La législation clé avait été laissée dans les limbes même si elle avait été approuvée pendant des mois au Congrès par son propre secrétaire au Trésor. Il comprend le budget – un grand projet connu sous le nom d’omnibus – afin que les agences fédérales puissent continuer à fonctionner jusqu’en septembre 2021 et n’aient pas à fermer en quelques heures en raison du manque de fonds.

«Je vais signer le bus et le paquet covid avec un message fort qui indique clairement au Congrès que les éléments inutiles doivent être supprimés. Je retournerai au Congrès une version marquée, article par article, accompagnée d’une demande formelle insistant auprès du Congrès pour que ces fonds soient retirés du projet “, a déclaré Trump.” Je signe ce projet de loi pour rétablir les allocations de chômage, arrêter les expulsions, fournir une assistance. pour payer le loyer et ajouter de l’argent au PPP (le programme pour les petites entreprises ou Paycheck Protection Program)… », a-t-il ajouté.

Il y a eu plusieurs jours de virages surprenants de la part du président. La semaine dernière, il a refusé de signer le paquet auquel une large majorité bipartisane a donné son feu vert et l’a renvoyé en demandant qu’il soit amendé avec plus d’argent pour les chèques d’aide. Un refus inattendu puisque son cabinet était impliqué dans des pourparlers avec les législateurs et quelques jours avant son approbation au Congrès, il y avait eu de nombreuses discussions à Washington sur ce qui serait soumis au vote.

Sa principale plainte était que les chèques devaient être portés à 2000 $, au lieu des «misérables» 600 $ convenus. À cela, il a dédié une partie de ses tweets ce week-end de ses vacances dans sa station balnéaire de Floride. Pendant ce temps, la pression montait et le président élu Joe Biden et des voix au sein de son parti lui ont demandé de signer le projet de loi envoyé depuis Capitol Hill.

«Ce projet de loi est fondamental. Il doit devenir loi maintenant (…) C’est le lendemain de Noël et des millions de familles ne savent pas si elles pourront joindre les deux bouts en raison du refus du président Donald Trump de signer un projet de loi sur l’aide économique approuvé par le Congrès avec un majorité bipartite écrasante », a déclaré Biden dans un communiqué samedi.