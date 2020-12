Le dôme du Capitole des États-Unis la nuit, à Washington, États-Unis, le 17 décembre 2020. REUTERS / Erin Scott

Par Patricia Zengerle et Richard Cowan

WASHINGTON, 19 décembre (.) – Le président Donald Trump a signé vendredi une prolongation provisoire de deux jours du financement fédéral existant approuvé par le Congrès pour éviter la fermeture du gouvernement à minuit alors que les législateurs continuaient de négocier un projet de loi sur l’aide. pour le COVID-19 de 900 000 millions de dollars et qui font partie d’un paquet de dépenses gouvernementales de 1,4 billion de dollars.

La Chambre des représentants et le Sénat, avec peu de débats et quelques heures seulement après l’expiration du financement gouvernemental, ont donné aux dirigeants du Congrès plus de temps pour essayer de rédiger un projet de loi de secours bipartisan COVID-19 pour accompagner un législation sur les dépenses plus large.

“Je pense que tous les partis estiment que nous faisons de bons progrès”, a déclaré le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, juste avant l’adoption de ce projet de loi sur les dépenses temporaires.

Trump a signé le projet de loi vendredi soir, a rapporté la Maison Blanche, donnant aux législateurs une date limite de dimanche à minuit, près de deux ans après qu’un différend sur les dépenses ait également déclenché la fermeture du gouvernement. qui a duré 35 jours, le plus long de l’histoire.

Après des mois à pointer du doigt les partis et à ne pas agir, les républicains et les démocrates ont négocié intensivement sur ce qui devrait être le plus gros paquet depuis le printemps pour apporter une aide à un pays aux prises avec une pandémie qui fait rage. la vie de plus de 3 000 personnes par jour.

Les parties ont fait état de progrès, suite au soutien de Trump, qui quitte ses fonctions le 20 janvier, et du président élu Joe Biden.

Néanmoins, des différences significatives subsistent, notamment un différend sur un plan soutenu par les républicains pour contrôler les programmes de prêts de la Réserve fédérale visant à atténuer la crise économique de la pandémie.

Les dirigeants du Congrès prévoient de joindre le paquet de secours COVID-19 à la facture de dépenses de 1,4 billion de dollars.

