Le président américain Donald Trump a intensifié un conflit de sécurité et de technologie avec la Chine en publiant une ordonnance interdisant aux Américains d’investir dans des entreprises qui, selon Washington, sont détenues ou contrôlées par l’armée chinoise.

Monde de Miami / AP

Vendredi, le gouvernement chinois a accusé les États-Unis d’utiliser indûment la sécurité nationale comme excuse pour entraver la concurrence, avertissant que l’ordre de Trump affectera son propre pays et d’autres investisseurs du monde entier.

L’impact de la commande de jeudi n’était pas immédiatement clair, mais cela pourrait accroître la pression sur des entreprises telles que le géant des équipements de télécommunications Huawei et le fournisseur de vidéosurveillance Hikvision, qui font déjà face à des veto à l’exportation et à d’autres sanctions américaines.

Il s’agit du premier geste majeur de Trump contre la Chine depuis sa réélection contre le démocrate Joe Biden. Des économistes et des analystes politiques avaient déclaré que même s’il était battu aux urnes, il pourrait prendre davantage de mesures contre Pékin avant de quitter ses fonctions le 20 janvier.

Les analystes politiques s’attendent à peu de changement de politique à l’égard du géant asiatique avec l’arrivée de Biden au gouvernement en raison de la frustration généralisée à l’égard des affaires chinoises et du bilan des droits de l’homme et des accusations d’espionnage et de vol de technologie.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé vendredi Washington de “réprimer volontairement les entreprises chinoises sous prétexte de sécurité nationale” et de violer les principes commerciaux.

“Le gouvernement américain a malicieusement calomnié la politique de développement de l’intégration civilo-militaire chinoise pour des raisons politiques et a abusé du pouvoir national pour réprimer de manière déraisonnable les entreprises chinoises”, a déclaré un porte-parole du département Wang Wenbin.

“Cette initiative ne portera pas seulement gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises, mais elle nuira également aux intérêts des investisseurs de tous les pays, y compris les États-Unis”, a ajouté M. Wang.

Selon le porte-parole, Pékin «protégera fermement» les droits des entreprises chinoises, une réponse commune du géant asiatique aux changements non désirés de la politique américaine qui n’aboutit généralement pas à des actions concrètes.

Les autorités américaines se plaignent que le Parti communiste chinois au pouvoir profite de l’accès à la technologie et aux investissements américains pour étendre son armée, qui est déjà l’une des plus grandes et des plus armées au monde.

L’ordre de jeudi indique que les entreprises ciblées visaient à “soutenir directement” l’appareil militaire, de renseignement et de sécurité chinois, ajoutant que Pékin “exploite les investisseurs américains” pour financer son développement militaire en vendant des titres sur les marchés. Financiers américains et étrangers.

L’ordonnance interdit aux investisseurs américains d’effectuer des transactions sur des titres cotés en bourse émis par toute société chinoise désignée par le ministère de la Défense comme étant liée à la branche militaire du Parti communiste, l’Armée populaire de libération.

Le Pentagone avait déjà désigné 31 entreprises comme détenues ou contrôlées par l’armée chinoise. Beaucoup sont des entrepreneurs militaires ou des entreprises publiques telles que China Telecom Ltd. La liste comprend également Huawei Technologies Ltd. et Hikvision Digital Technology Co., qui prétendent être des entreprises privées et nient être contrôlées par l’armée.

La plupart de ces entreprises ne sont pas cotées aux États-Unis, mais beaucoup vendent des actions, des obligations et d’autres titres sur des marchés en dehors du continent chinois accessibles aux investisseurs américains.