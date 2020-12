Président Donald Atout et sa femme Melania ont diffusé un message émotionnel de Noël via les réseaux sociaux, dans lesquels ils souhaitent un joyeux Noël aux Américains et remercient le miracle du vaccin COVID-19, à une date où les chrétiens célèbrent le plus grand miracle de l’histoire de l’humanité, La naissance de Jésus.

Miamimundo / DLA

«Aujourd’hui, dans la ville de David, un sauveur est né. Il est le Messie, le Seigneur. Vous trouverez un bébé enveloppé de vêtements et couché dans une crèche à Noël. Nous remercions Dieu de nous avoir envoyé son fils pour apporter la paix dans nos âmes et la joie dans le monde », a déclaré le président Trump dans le message de Noël aux Américains.

Le message de Trump et la première dame Melania Trump expriment leur gratitude aux travailleurs de la santé qui luttent contre le coronavirus et aux scientifiques pour leur travail visant à développer le vaccin COVID-19.

Ce Noël est différent des précédents, nous avons été frappés par une pandémie mondiale qui nous a tous touchés. Aujourd’hui, ce défi nous a inspiré à le surmonter avec le courage de tous les citoyens de ce pays », a déclaré la première dame.

«Les communautés ont trouvé de nouvelles façons de rester connectées les unes aux autres. Les courageux premiers intervenants, médecins et infirmières ont tout donné pour sauver des vies. Des scientifiques brillants ont développé des traitements et des vaccins », a précisé Melania Trump.

Le président a également mentionné que des millions de vaccins contre le coronavirus sont déjà distribués. “Qu’ils mettront bientôt fin à la terrible pandémie et sauveront des millions et des millions de vies.”

Trump a réitéré sa gratitude aux scientifiques, aux chercheurs, aux travailleurs de divers secteurs et à l’armée américaine pour le travail acharné qui a permis l’accès aux vaccins contre le COVID-19. “C’est vraiment un miracle de Noël en cette merveilleuse période de l’année.”

La Maison Blanche a également publié le message présidentiel le 25 décembre. «En cette saison de paix, nous apprécions la chaleur, la générosité et la foi qui donnent vie à nos rassemblements de Noël. L’amour que nous partageons avec notre famille et nos amis remplit nos cœurs de joie, tout comme l’histoire de la naissance du Christ inspire les gens du monde entier. Cette année, nous nous réunissons en fiers Américains, reconnaissants de notre droit sacré d’adorer librement et de professer ouvertement notre confiance dans la lumière durable et la promesse de la venue de Dieu. “