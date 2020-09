Le président Trump a refusé lundi de dénoncer le tireur de justicier présumé Kyle Rittenhouse, le jeune de 17 ans qui a été accusé à l’âge adulte d’avoir tué deux personnes lors de manifestations dans le Wisconsin. Au lieu de cela, le président a déclaré lors d’une conférence de presse que Rittenhouse « aurait probablement été tué » lui-même s’il n’avait pas tiré avec son arme.

« Nous examinons tout cela », a déclaré M. Trump, quand un journaliste lui a demandé s’il condamnerait les actions présumées de Rittenhouse. « C’était une situation intéressante. Vous avez vu la même cassette que j’ai vue. Il essayait de s’éloigner d’eux, je suppose, ressemble. Et il est tombé et puis ils l’ont très violemment attaqué. Et c’est quelque chose que nous en regardant en ce moment, et c’est sous enquête, mais je suppose qu’il était dans de très gros problèmes. Il aurait probablement été tué. C’est sous enquête. «

Selon Snopes, Rittenhouse avait un compte sur les réseaux sociaux contenant les mots «Trump 2020».

Le président a dit qu’il préférait que la police gère de telles situations plutôt que des individus au hasard, mais il a défendu la police, qui, selon lui, « étouffe » parfois dans des circonstances difficiles.

« J’aimerais que les forces de l’ordre s’occupent de tout. Je pense que tout devrait être pris en charge, les forces de l’ordre. Mais encore une fois, nous devons rendre nos flics, nos policiers, leur dignité, leur respect », a déclaré M. Trump a dit. « Ce sont des gens très talentueux, ils sont forts, ils sont durs, ils peuvent faire le travail, mais nous l’avons enlevé. Nous ne voulons pas avoir, quand quelqu’un fait une erreur, il s’étouffe. Ou dans certains dans les cas où vous avez de mauvais flics, nous devons nous en occuper. Dans d’autres cas, ils s’étouffent. Ils sont sous, ils ont un quart de seconde. Un quart de seconde pour prendre une décision. »

M. Trump se rend mardi à Kenosha, dans le Wisconsin, à la suite de la mort de Jacob Blake et des manifestations et violences qui ont suivi.

La brève conférence de presse du président, qui s’est terminée après des questions sur Rittenhouse, a eu lieu peu de temps après que le candidat démocrate Joe Biden ait prononcé un discours condamnant la violence dans les villes américaines et accusant M. Trump d’avoir attisé les flammes.

L’histoire continue

« Les incendies brûlent et nous avons un président qui attise les flammes plutôt que de combattre les flammes », a déclaré Biden dans son discours à Pittsburgh. « Mais nous ne devons pas brûler. Nous devons construire. Ce président a perdu depuis longtemps tout leadership moral dans ce pays. Il ne peut pas arrêter la violence parce que pendant des années il l’a fomentée. »

M. Trump a affirmé que Biden blâmait la police plus que les manifestants pour les troubles dans les villes américaines.

« J’ai juste regardé ce que Biden avait à dire. Pour moi, il blâme la police bien plus qu’il blâme les émeutiers, les anarchistes, les agresseurs et les pillards, ce qu’il ne pourrait jamais blâmer ou il perdrait la gauche radicale que Bernie soutient! » a tweeté le président.

Ouverture des yeux: le maire de Portland blâme Trump pour les troubles

Préserver les dioramas de l’histoire afro-américaine

Le recours par la police à une force moins meurtrière