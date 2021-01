REUTERS / Joshua Roberts / Illustration

Pour déterminer si une action viole la liberté d’expression, on peut penser au paradoxe que Karl Popper évoque dans The Open Society and Its Enemies (1945). Le philosophe autrichien déclare que le maintien d’une tolérance illimitée envers un groupe de personnes intolérantes entraîne la destruction de la tolérance, par conséquent, au nom de la tolérance, lorsque cela est nécessaire, la société a le droit de ne pas tolérer les personnes intolérantes.

Concernant le discours violent que le toujours président des États-Unis d’Amérique a propagé à travers les réseaux socio-numériques, De toute évidence, c’est une question qui a exigé d’être traitée avec force Et maintenant qu’il est à quelques jours de quitter ses fonctions, c’est arrivé. En une semaine à peine, Donald Trump, l’un des hommes les plus puissants du monde avec plus de 88 millions d’abonnés sur son compte Twitter, a été suspendu définitivement en tant qu’utilisateur du réseau Blue Bird pour incitation à la violence, en plus d’être confronté à des suspensions à long terme sur ses comptes Facebook et Instagram pour avoir sapé la transition pacifique et légale du pouvoir dans son pays.

L ‘«interdiction» (restriction) de réseau appliquée à Trump est devenue, comme si souvent, une discussion polarisée. Entre le 8 et le 9 janvier la tendance #TrumpBanned Aux États-Unis, il a rassemblé 278000 messages provenant non seulement de ce pays, des voix polarisées de 44 autres pays ont également émergé. D’une part, les tweeters satisfaits de l’interdiction, ils ont fait valoir que les discours violents devraient être combattus sur les plateformes numériques, quelle que soit leur origine. D’un autre côté, les partisans de Trump ont exprimé leur inquiétude face à l’attaque contre la liberté d’expression qui les “bosses de la Silicon Valley” font, prophétisant une dictature informationnelle.

REUTERS / Jim Bourg

Au-delà du fait que les tweeters et tweeters peuvent interpréter la suspension de comptes sur les plateformes numériques comme une lutte contre les discours violents ou une atteinte à la liberté d’expression, Il est pertinent de réfléchir sur la portée et l’impact des décisions prises par les propriétaires des réseaux socio-numériques sur le débat et l’intérêt public, en vue de construire une réglementation plus transparente.

Dans une déclaration publiée sur le blog officiel de Twitter, La plateforme a signalé que la suspension permanente du compte @realDonaldTrump est due à deux publications effectuées le 8 janvier. Dans le premier tweet, les dirigeants du réseau social Blue Bird ont interprété que les mots “Patriotes américains”, porté par le président, approuver aux manifestants violents qui ont récemment repris le Capitole. En ce qui concerne le deuxième tweet, les hauts dirigeants ont élucidé que Trump, en annonçant qu’il n’irait pas à l’investiture de Joe Biden, il réaffirme parmi ses partisans que les élections n’étaient pas légitimes, ce qui assombrit la transition politique.

L’examen et le procès qui ont suivi auxquels cette paire de tweets de Donald Trump ont été soumis sont exagérés, à aucun moment ces messages n’ont incité à la violence, ils n’ont donc pas justifié une suspension définitive. Dans les réseaux socio-numériques, Trump a été condamné par son histoire, sa réputation de maléfique et ses quelques jours restants à la tête des États-Unis. De son côté, le communiqué publié sur le blog officiel Twitter révèle la capacité surprenante de ses dirigeants non seulement à reconnaître les intentions sous-jacentes du président lors du choix de ses mots, mais aussi à identifier avec une certitude totale la lecture des suprémacistes blancs. qui a transgressé le Capitole.

La société a le droit de ne pas tolérer les intolérants, mais les propriétaires de plateformes numériques sont loin de représenter la société dans son ensemble, par conséquent, ils ne devraient pas être les seuls habilités à décider du bien et du mal qui leurs entreprises génèrent débat et intérêt public. Des travaux doivent être menés pour construire des cadres réglementaires qui rendent les processus de suspension de compte transparents dans le cas des utilisateurs clés, ainsi que des définitions plus exactes des règles et des conditions d’utilisation, car selon ce qui a été observé, de nombreux mots sont susceptibles d’inciter à la violence.

Abraham Lira est professeur en sciences de la communication à l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) avec une orientation vers la technopolitique, a une expérience professionnelle en tant que créateur de contenu, coordinateur des médias et des réseaux sociaux numériques dans les gouvernements locaux de Mexico; il a publié des articles de recherche en coordination avec l’Institut national d’administration publique d’Espagne et l’Institut des affaires publiques de l’Université du Chili; Il a donné des conférences sur le discours politique, le gouvernement ouvert, la transparence et l’utilisation gouvernementale des réseaux sociaux numériques. Les sujets dans lesquels il se spécialise sont: la communication politique et institutionnelle, la gestion publique, la gouvernance électronique, les stratégies de réseautage, l’analyse des réseaux sociaux, le discours politique et le contenu médiatique.

