Rio de Janeiro, premières années des années 70. Jorge Ben Il est l’un des jeunes artistes les plus importants d’une musique populaire brésilienne en ébullition permanente. Alors que dans le nord-est les tropicalistes bahianais révolutionnent les sons locaux dans des dialogues avec le psychédélisme et le rock and roll, dans la Cidade Maravilhosa Jorge choisit sa propre aventure et se lance dans les nombreuses voies de la musique du monde.

Sur sa guitare, il commence à tisser une sambia qui acquiert rapidement les frontières hindoues. Il le baptise “Taj Mahal”, en hommage à l’imposant mausolée que l’empereur Sha Jahan a construit en Inde pour le repos éternel de sa bien-aimée Mumtaz Mahal. «C’était la plus belle histoire d’amour qu’ils m’ont racontée», dit-il dans les paroles, et cela n’en dit pas beaucoup plus. Il ajoute un bourdonnement irrésistible et rejoint rapidement un répertoire qui compte déjà quelques tubes, comme «Plus que rien “, “Pays tropical “ ou “Chove Chuva “.

Plus ou moins à cette époque Rod Stewart a terminé sa carrière avec Visages, le groupe qu’il partageait avec son grand camarade et futur Rolling Stone, Ron Wood, et était entièrement dédié à son aventure solo. Dans son troisième album solo, Chaque image raconte une histoire (1971), il commença à se détacher de ses racines blues pour commencer à modeler le crooner de ballade, avec quelques caractéristiques distinctives: gola étincelante, son éternelle séduction, ce rocker Sinatra avec lequel il allait se perfectionner. le temps. Au milieu de la décennie, il s’installerait à Los Angeles comme base d’opérations et, comme le grand artiste qu’il a toujours été, il serait perméable aux sons de l’époque. Un peu de glamour ici, un peu de country là-bas, pourquoi pas une bonne dose de pop.

Jorge Ben et sa version afro de “Taj Mahal”

La faute à Rio

Été 1978. Comme chaque année, le carnaval de Rio de Janeiro est une attraction pour les touristes du monde entier. Un musicien écossais, célèbre pour ses chansons mais aussi pour ses escapades, s’y installe. Partout où Rod Stewart va, il y a un sujet qui est dans l’air. Des juke-box dans les bars, des stéréos dans les voitures, au cadran des stations de radio, tout ce qui émane est Taj Mahal.

Il semble jaillir de la terre, des collines, des plages, des écoles de samba. Il ne s’agit plus de cette chanson originale, mais de la version de l’album Afrique Brésil (1976) avec beaucoup plus de percussions et un rythme irrésistible, accrocheur, charmant diabolique.

En 1978, Rod l’occupa sur plusieurs fronts. D’une part, il est retourné en Amérique du Sud, mais cette fois il s’est installé en Argentine pratiquement incognito, pour suivre l’équipe écossaise lors de la Coupe du monde organisée dans notre pays. Elle a enregistré l’hymne officiel et est arrivée avec des illusions soutenues par une bonne génération de footballeurs, qui n’ont pourtant pas performé comme prévu et ont été éliminés au premier tour.

Rod Stewart en vacances à Rio de Janeiro

Mais la musique allait lui donner sa revanche. À l’époque, il travaillait sur un nouvel album solo et se préparait à prendre un autre tournant dans sa carrière. Ses antennes avaient détecté le phénomène de la musique disco, la fièvre du samedi soir. Il était vrai qu’il avait une odeur artificielle qui paraissait de travers à l’ancienne école de rock. Mais les Bee Gees étaient des musiciens qu’il respectait et ils l’avaient fait d’une manière remarquable. Sans parler du Pierres qui roulent, qui avait essayé la formule avec “Miss you”, et le résultat avait été un énorme succès. Et si quelqu’un levait son doigt interrogateur, cela n’allait pas le déranger à ce stade de sa carrière.

Les années de fièvre disco

Avec “Miss You” à l’horizon, Rod et son groupe se sont mis à travailler sur un single pour le nouvel album qui devait sortir à la fin de l’année. Le premier pas a été fait par le batteur Appice carmin, qui avait récemment rejoint le groupe et deviendrait un partisan de ces années. “Je suis rentré chez moi et j’ai écrit quelques accords et une mélodie.” dit le batteur. Dans le bureau de ton ami Attelages Duane, auteur-compositeur et producteur à succès à l’époque, a continué à travailler sur l’idée. Nous avons donné à Rod une démo avec les couplets et Rod a mis le refrain “, Nous reviendrons sur le refrain. D’une manière ou d’une autre, l’homme aux baguettes se disculpait.

De son titre – “Da Ya Think I’m Sexy”, (Tu crois que je suis sexy?), Les paroles écrites par Rod proposaient un jeu de séduction, mis en disco. Une fille solitaire, un garçon nerveux, des lèvres sèches. «Si tu veux mon corps et que tu penses que je suis sexy, viens chérie, dis-le moi. Taxi à l’appartement, sexe occasionnel et autre chose. Le groupe joue entre boules à facettes et fumée de scène, tandis que le musicien devient protagoniste et narrateur, juge et fête, chroniqueur d’une époque où la vieille école de rock était en échec.

L’ingénierie du disque a été mise au service de “Da Ya Think I’m Sexy”: c’était le premier single, la première chanson de l’album et le clip vidéo correspondant. Le thème a été publié le 10 novembre et l’album une semaine, Les blondes s’amusent plus qui a ramené Rod au sommet du classement, une situation qu’il n’avait pas connue depuis 1971. En quelques jours, la question espiègle de Rod a été entendue sur tous les morceaux dans le monde. Dans ceux de Rio de Janeiro aussi.

La chanson de Bobby Womack, l’une des trois jambes de Da Ya Think I’m Sexy

Jorge Ben a estimé qu’il y avait quelque chose de très similaire dans la chanson vedette de l’été brésilien. Le refrain que chantait ce scotch à la voix pétillante était très similaire à son fredonnement, ou terereo, célèbre de «Taj Mahal». Il avait déjà perdu les airs de samba et le beat africain avait abandonné le contrôle du synthétiseur et le son disco. Mais il n’y avait aucun doute, c’était sa chanson, et il a décidé de passer à l’action.

De la discothèque aux courts

Face aux preuves, le Brésilien a lancé un procès pour plagiat qui a rapidement trouvé un écho chez l’artiste écossais. Le procès a été résolu d’un commun accord, et Stewart, Appice et Hitchings ont remis les redevances de la chanson à l’Unicef. Dans son autobiographie, l’Écossais donne sa version de l’événement. “Ce n’est pas comme si j’étais en studio en train de dire «nous allons utiliser la chanson du Taj Mahal pour le refrain; comme son auteur vit au Brésil, vous ne saurez jamais ‘. De toute évidence, la mélodie était restée dans ma mémoire puis réapparaissait. C’est un plagiat inconscient, aussi simple que cela “.

Ensuite, le musicien reconnaîtrait également que la mélodie initiale du synthétiseur de Hitchings était une copie note pour note de (If you want my love) Put Something Down on It, une chanson de 1975 de Bobby womack. Comme un collage d’images et de sons, la chanson a été composée, peut-être le hit le plus important de la carrière du musicien et sans aucun doute l’une des références lorsqu’il s’agit de parler de l’âge d’or de la musique disco.

Rod Stewart feat DNCE – Je pense que je suis sexy

Dans le même livre, l’Écossais fait également référence à certains dommages collatéraux causés par le problème, en particulier le costume moulant avec lequel les responsables marketing ont décidé de l’habiller pour le clip de diffusion. «Qu’est-ce que mes fans masculins auront fait de mes disques en voyant ça! Ils les ont probablement gardés longtemps au fond du placard ». Souvenons-nous, fin des années 70. L’industrie reproduisait des hommes qui ne pensaient qu’à ça, et des filles qui voulaient juste s’amuser.

À un moment donné au cours des quatre dernières décennies, Rod Stewart a déclaré qu’il détestait la chanson. Les musiciens vont souvent dans les deux sens avec leurs tubes. Mais au-delà de la colère circonstancielle, il la traitait toujours avec affection. C’est le numéro un de ses shows live, et en 2017 il a enregistré une version aggiornated avec DNCE, le groupe dirigé par Joe Jonas. Au 76 janvier, de retour de mille excès, chevalier de l’ordre de l’Empire britannique, il continue de provoquer la même question dans les boîtes de nuit du monde entier.

