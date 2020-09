Capture d’écran / Twitter

Dans un segment sur les incendies de forêt qui font rage sur la côte ouest, l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a tenté de faire valoir l’argument déconcertant selon lequel les avertissements des dirigeants démocrates sur le changement climatique sont «comme du racisme systémique dans le ciel».

Il a prolongé la métaphore bizarre, déplorant qu’il n’y ait apparemment aucune explication à la façon dont le changement climatique provoque plus d’incendies de forêt (il y en a!) Et se moquant des démocrates pour ne pas lui avoir expliqué la science: «Vous ne pouvez pas le voir, mais rassurez-vous, c’est partout, et c’est mortel. Comme le racisme systémique, c’est de votre faute. La classe moyenne américaine l’a fait. Ils ont provoqué le changement climatique. Ils ont mangé trop de hamburgers. Ils ont conduit trop de SUV. Ils ont eu trop d’enfants.

L’émission de Carlson fait partie de la programmation aux heures de grande écoute de Fox News qui constitue la télévision la plus regardée en Amérique, avec en moyenne 3,5 millions de téléspectateurs par nuit aux côtés de Laura Ingraham et Sean Hannity, selon Nielsen Media Research.

Les scientifiques conviennent que la hausse des températures moyennes toute l’année provoquée par l’activité humaine est à l’origine de plus d’incendies le long de la côte ouest. Le changement climatique, en particulier la sécheresse s’étalant sur plusieurs années, a accéléré la vitesse d’apparition des incendies de forêt et leur intensité, selon un rapport conjoint publié plus tôt cette année par des scientifiques de l’Université Columbia, de l’Université du Colorado et de l’Université de l’Idaho.

Les incendies à Washington, en Oregon et en Californie ont déjà brûlé collectivement plus de quatre millions d’acres – trois millions en Californie et un million en Oregon – la plus grande partie de toute saison d’incendie enregistrée dans les deux États. Les experts disent que le match de lutte annuel de l’Occident contre les feux de forêt ne fait que commencer. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a averti les habitants que le pic de la conflagration était encore à venir, et la gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a dit aux habitants de l’Oregon de se préparer à ce qui «pourrait être la plus grande perte de vies humaines et de biens due aux incendies de forêt dans l’histoire de notre État». Plus de 100 000 personnes ont déjà été évacuées de leurs maisons dans l’Oregon, et au moins cinq sont décédées. En Californie, 20 personnes sont mortes des incendies.

S’exprimant devant une image de Newsom, Carlson a défendu le déni du changement climatique comme une question de pouvoir politique et de richesse plutôt que de science.

«Qu’est-ce qu’un négationniste du changement climatique? Un négationniste du changement climatique est toute personne qui pense que la classe dirigeante a fait un très mauvais travail en dirigeant son État, en dirigeant son pays ou en protégeant les personnes pour lesquelles elle a été embauchée pour protéger et surveiller », a-t-il déclaré.

«Alors sommes-nous des négationnistes du changement climatique si nous soulignons que l’État de Californie n’a pas réussi à mettre en œuvre une déforestation significative qui aurait pu considérablement ralentir la propagation de ces incendies de forêt? Cela fait-il de nous des négateurs?

Carlson se méprend volontairement sur la gestion des forêts de la même manière que le président Donald Trump. Tous deux ont blâmé l’État, dirigé par un gouverneur démocrate, pour une gestion forestière inadéquate, mais le gouvernement californien gère moins de 3 pour cent des terres boisées de l’État. Le gouvernement fédéral, en revanche, supervise plus de la moitié des superficies boisées de la Californie. Malgré le déséquilibre, Trump a menacé de refuser le financement des catastrophes à la Californie en raison des incendies.

