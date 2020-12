Luis Villafañe (18 ans) a assisté en jupe-pantalon à la cérémonie de collationnement de l’école technique où il a fréquenté et a dénoncé une discrimination de la part du directeur. “Qu’est-ce que tu fais avec ça? C’est une femme! Tu ne peux pas être à la cérémonie comme ça. Rentrez chez vous maintenant”, réprimanda-t-il.

“A l’initiative de collègues et amis, nous allons faire un pollerazo face à face sur la place de notre ville avec distance et protocoles. Les slogans seront: «Les vêtements n’ont pas de sexe»; «Assez de machisme dans les écoles»; “Une éducation sexuelle complète pour les pères, les mères et les enseignants” et “L’éducation sera inclusive et diversifiée ou ne le sera pas” “, dit-il Luis Villafañe sur votre profil Facebook. «Ce qui s’est passé ne m’arrive pas seulement. Il faut le rendre visible. Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons garantir que quelque chose change », dit-il.

Depuis quatre jours, le nom de cet adolescent est sur les couvertures des journaux et des portails de sa province. De Juan Bautista Alberdi, une ville située dans le sud de la province de Tucumán, Villafañe a étudié le lycée dans le Ecole Technique N ° 1. La semaine dernière, vendredi 11 décembre, le jeune de 18 ans a assisté à la cérémonie de remise des diplômes et a choisi de porter une jupe-pantalon, uniforme réservé exclusivement aux femmes. Son attitude a suscité un fort rejet de la part des autorités de l’establishment, qui l’ont averti qu’il devait venir avec l’uniforme «masculin». Sinon, il devait rentrer chez lui.

Pour éviter un conflit, Villafañe a enfilé son pantalon et est monté sur scène pour recevoir son diplôme. Après avoir quitté l’école, cependant, elle a remis sa jupe et a pris une photo qu’elle a publiée sur ses réseaux sociaux. “Dans une société qui nous éduque à la honte, la fierté est une réponse politique. L’homophobie et le machisme dans les institutions scolaires EXISTENT et nous tous qui ne respectons pas l’hétéronorme sommes et serons exposés à la violence institutionnelle à partir du moment où nous commençons à étudier jusqu’au moment où nous obtenons notre diplôme (si cela nous donne la possibilité de le faire ). En tant que société, nous devons rendre visibles et répudier toutes ces sortes d’actions, pour nous-mêmes et pour ceux qui viennent. NOUS N’ARRÊTONS PLUS », écrit le jeune homme.

En quelques heures, le message est devenu viral et l’histoire de Luis Villafañe parcourt déjà le pays.

Luis Villafañe se dit surpris de la répercussion qu’a eue son histoire et que tout le soutien qu’il a reçu le rend extrêmement heureux.

“Azo, azo, azo, le pollerazo arrive”

Nous sommes le lundi 14 décembre et il ne reste que quelques minutes pour que le “pollerazo” commence. Dans ce contexte, Luis Villafañe répond à l’appel de Infobae. Il se dit surpris par l’impact de son histoire et que tout le soutien qu’il a reçu le rend immensément heureux.

Concernant ce qu’il a vécu dans son acte de collation, le jeune homme soutient que l’attitude de l’école ne l’a pas surpris. «Derrière la jupe il y avait un combat contre le machisme et la violence contre les élèves et les enseignants qui vient des années. Comme c’est une école technique, elle a une perspective quelque peu conservatrice», Résume l’adolescent et dit que ses parents n’étaient pas d’accord avec ce qu’il faisait (« cela semblait un manque de respect »), mais que le reste de sa famille (« oncles, grands-parents et cousins ​​») était réceptif et accompagnés dans leur réclamation.

Du côté de l’école, une équipe de Telefe Tucumán s’est entretenue avec le directeur de l’institution, Alberto Victoria, qui a donné sa version des événements. Selon Victoria, quelques jours avant la cérémonie de fin d’année, ils avaient convenu via zoom que les élèves porteraient l’uniforme scolaire.

“Ils avaient décidé que les garçons allaient porter des blazers. Comme il y avait trois possibilités, je leur ai dit de décider et de me le faire savoir. Ils ont dit qu’ils allaient assister à un gala et à ce moment-là aucune situation particulière ne s’est manifestée“, Il expliqua. Pour cette raison, quand il a vu Villafañe en jupe, il a attiré son attention. “Je lui ai dit:” Ecoute, tu ne peux pas être à l’intérieur de l’établissement comme ça. ” Et donc il a proposé de se changer en pantalon. Il est allé et a changé. Il a reçu le diplôme avec le pantalon, il a quitté l’établissement et a pris la photo avec laquelle il a ensuite fait le redressement », a déclaré le directeur.

Une équipe de Telefe Tucumán s’est entretenue avec le directeur de l’institution, Alberto Victoria, qui a donné sa version des événements. Selon Victoria, quelques jours avant la cérémonie de fin d’année, ils avaient convenu via zoom que les élèves porteraient l’uniforme scolaire.

Après avoir pris connaissance du cas, le Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) a pris contact avec Luis Villafañe. «Nous l’avons conseillé et nous lui avons également proposé de déposer une plainte officielle. Mais pour le moment, il a préféré ne pas le faire », a-t-il expliqué à ce médium. Guillermo Pablo Gutierrez, délégué de l’Institut de Tucumán et a souligné que du ministère de l’Éducation de la province il y avait une intervention rapide. “Ils ont négocié entre le directeur de l’établissement et l’étudiant et il y avait des excuses entre les deux”, a-t-il ajouté.

Interrogé sur la phrase lancée par le directeur de l’école (“Que fais-tu avec une jupe? C’est une femme! “) Gutiérrez dit que le recteur voulait «s’occuper du jeune homme». “Nous pensons que l’enseignement et une grande partie de la société doivent entamer un processus de déconstruction. Dans le Nord, ils sont très conservateurs. Luis Villafañe a rompu tous les plans », a souligné le délégué de l’INADI.

Après la réunion, ils ont expliqué à Infobae, un acte a été signé où, L’institution s’engage à renforcer les contributions de l’éducation sexuelle complète (ESI) et garantir que ce qui s’est passé avec Luis Villafañe ne se répète pas. «Il a fallu beaucoup d’arguments pour que ces excuses soient authentiques. Il fallait constamment revenir à l’idée que, peu importe ce que je décidais de la façon de m’habiller, l’acte discriminatoire s’est produit. Encore involontairement, c’est arrivé. La conquête était que les excuses et l’engagement à tout améliorer. Si tout cela aide à repenser les choses depuis les institutions, avec cela, nous faisons déjà beaucoup de progrès. Un pas en avant qui n’est pas seulement le mien. J’avais l’impression d’avoir réalisé quelque chose de grand», Le jeune homme dit au revoir.

Depuis son compte Facebook, Luis Villafañe a lancé l’appel pour le “pollerazo”.

Dans la province de Salta, en novembre 2018, un étudiant de École Mariano Moreno de la ville du général Güemes, a traversé une situation similaire à celle de Luis Villafañe. Le jeune homme, dont le nom n’est pas sorti, était chaud, ils ne l’ont pas laissé partir en short et ont décidé de porter une jupe. Son attitude a révolutionné l’école.

Ce n’est pas la première fois qu’une école déclare que les jupes «sont pour les femmes». Il y a deux ans, un groupe d’étudiants de École modèle de marbre, situé à José Marmol (province de Buenos Aires) a fait un pollerazo pour montrer sa solidarité avec ses compagnons qui, quelques jours auparavant, avaient reçu l’ordre de enlever la jupe de la jupe “pour éviter d’éventuels abus sexuels” et parce que “nous causions”.

Sous le slogan «les vêtements n’ont pas de sexe», les jeunes ont profité de la récréation pour manifester. Les hommes portaient des jupes et les femmes des pantalons habillés. Ce qui s’est passé a rompu avec la structure de la vie quotidienne, exposant le personnel administratif de l’école, qui s’est excusé auprès des étudiants après la demande qu’ils avaient faite.

J’ai continué à lire:

La justice analyse si Rodrigo Eguillor est imputable ou non: il restera encore six mois en prison pour abus sexuel

“La pandémie a été crevée”: ils préviennent que les adolescents de la ville de Buenos Aires prennent de moins en moins de précautions contre le coronavirus