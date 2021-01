L’événement dramatique s’est produit hier soir dans le quartier de San Cayetano (Parquet de Tucumán)

Hier soir, une discussion sur le volume de musique parmi les habitants de San Miguel de Tucumán s’est terminée par le meurtre d’une femme de 36 ans enceinte de huit mois, la mort du bébé à naître et plusieurs proches blessés de la victime.

L’événement dramatique s’est produit dans une maison située dans le passage Beruti à 100 dans le quartier de San Cayetano de la capitale provinciale. La victime a été identifiée comme Elisa Fabiana Robles. Ses sœurs ont également été blessées Ana Lucrecia, 29 ans; et Rita Micaela, 19 ans; et le père des trois filles, Raúl Robles.

La famille était sur le trottoir de la maison en train d’écouter de la musique quand, vers 22 heures, un voisin du quartier a appelé Alberto Valenzuela. Selon des sources policières, il s’est approché pour demander aux jeunes femmes de baisser le volume, ce qui a conduit à une discussion qui a pris du ton.

Pendant l’altercation, Valenzuela a donné un coup de pied à un haut-parleur. Et soudain, il a sorti une arme et a tiré sur Elisa causant la mort. Le meurtrier a continué à tirer sur les autres membres de la famille.

L’incident s’est produit au 100 rue Beruti à San Miguel de Tucumán

Cristina, une autre des sœurs de la jeune femme assassinée, a déclaré à la journaliste Mariana Romero qu’elle dormait lorsqu’elle a entendu les coups de feu, elle est sortie immédiatement et a trouvé Elisa blessée au sol. Compte tenu de la situation, Il a essayé d’aider sa sœur mais Valenzuela lui a tiré dessus aussi, échouant les deux fois.

Cristina a ensuite couru à l’intérieur de la maison pour trouver le téléphone et appeler le 911. Entre-temps, elle a entendu d’autres coups de feu. Lorsqu’il est ressorti, il a vu que sa sœur Rita était également blessée aux jambes. Raúl Robles est intervenu et a réprimandé Valenzuela, qui a ensuite été détenu sur les lieux par la police.

Au milieu de l’agitation, les blessés ont été emmenés à l’hôpital Ángel Padilla. Elisa est morte de la balle qu’elle a reçue dans la région du cou. Malgré les efforts médicaux, le bébé a également perdu la vie. Comme on l’a appris plus tard, la femme était la mère de trois autres enfants: un garçon de 15 ans et deux filles de 8 et 3 ans.

Ana Lucrecia avait une blessure par balle à la poitrine et est dans un état grave. Rita Micaela, blessée à la jambe droite, est également admise dans le même centre de santé. Pendant ce temps, le père des trois jeunes femmes a été blessé à la main et à la tête et a été transféré dans un autre hôpital.

Les victimes blessées sont admises à l’hôpital de Padilla

Pour sa part, Valenzuela n’a présenté que quelques blessures mineures et reste en garde à vue à l’hôpital de Padilla jusqu’à ce qu’il soit libéré et que son accusation soit exécutée. On ne sait toujours pas s’il a un casier judiciaire et s’il a été libéré de prison il y a peu de temps, comme l’ont affirmé les Robles.

La police a fait une descente au domicile de l’homicide. Là, ils ont saisi quatre armes à feu, deux longues et deux poings. L’équipe scientifique du parquet analyse les balles trouvées sur les lieux de l’incident, tandis que le corps de la victime a été emmené à la morgue judiciaire pour une autopsie. L’affaire fait l’objet d’une enquête de l’Unité fiscale des homicides équitables, en charge du procureur Fernando Blanno.

