Depuis le début de la nouvelle pandémie de coronavirusDe nombreuses fausses nouvelles sont devenues une tendance parmi les potins sur Facebook et les chaînes de messages via WhatsApp, mais des médecins et des experts du ministère de la Santé, y compris des Nations Unies, ont nié plusieurs de ces faits.

Parmi ces canulars, une femme qui a été enregistrée sur vidéo et qui soupçonnait qu’ils pouvaient «tuer ses neurones» en prenant sa température avec un Thermomètre infrarouge, Elle a dit avec résignation: “Tuez-moi le souvenir de cet amour amer”, comme si cela pouvait être possible et sélectif, ce qui s’est avéré totalement faux.

Au cours de la conférence de l’après-midi du 27 juin, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo Lopez-Gatell, était chargé de le nier; Cependant, il a mentionné que les gens ne devraient pas faire confiance à ces appareils, puisque leur efficacité n’est pas totale, même s’il a précisé qu’ils ne tuent pas les neurones, comme cela a été dit sur les réseaux sociaux.

Un agent de santé prend la température des visiteurs Photo: . / Yander Zamora / Archive

“Elles sont rayonnant précisément dans la tête. Aujourd’hui, un millier de neurones vous tuent, demain un millier, après-demain un autre mille et cela à long terme apporte d’innombrables effets sur votre système nerveux central et vous ne saurez jamais ce qu’il y avait avec cette lampe “, est entendu dans l’un des enregistrements diffusé.

À cet égard, le fonctionnaire a déclaré: “Sur ce idée dérangeante qu’ils pourraient tuer les neurones, Je peux dire de manière concluante que Ce n’est pas le cas. Ce type de thermométrie est étudié depuis longtemps et il n’y a aucune preuve suggérant des dommages aux neurones».

Tous les matins dans votre email: abonnez-vous à la newsletter d’Infobae Mexico

De plus, il a demandé à la population ne pas être trop confiant dans ce type d’appareil pour détecter COVID-19, eh bien ils ont limites et ne représentent pas un élément concluant pour le diagnostic.

“Un élément important est que décalibrer, cela nous a avertis Centre national de métrologie et de normalisation du Mexique. Ils ont une grande proportion à décalibrer et signalent qu’après plusieurs semaines d’utilisation, ne reflète pas nécessairement un signal valide», A expliqué le fonctionnaire.

López-Gatell, qui n’a pas donné lieu à des interprétations erronées, car clarifié ne pas être contre ce type d’appareil, a également déclaré que la technique utilisée pour mesurer la température pouvait être sensible à la qualité de la lecture et a souligné qu’il ne s’agissait pas d’un élément décisif, car de nombreuses personnes atteintes de COVID-19 n’ont pas de fièvre ou d’autres symptômes.

En ce sens, ils ne représentent pas un danger pour la population, car ils ne fonctionnent pas à partir de rayons X et le seul rayonnement qu’ils émettent est celui des batteries. En ce qui concerne les lésions oculaires, les experts ont mentionné que les thermomètres émettent un signal similaire à celui des commandes de télévision, ce qui est imperceptible pour cet organe du corps.

Photographie fournie par la présidence mexicaine du sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, lors d’une conférence de presse au Palais national de Mexico (Mexique). . / Présidence du Mexique / UTILISATION ÉDITORIALE UNIQUEMENT / PAS DE VENTES

Le dioxyde de chlore ne guérit pas ou ne prévient pas le coronavirus

Le dioxyde de chlore, produit miracle recommandé par le bouche à oreille, même par les pharmaciens et les médecins présumés, a provoqué sa diffusion dans plusieurs pays, mais il a coûté la vie à plusieurs personnes, dont des enfants.

La Commission fédérale de protection contre les risques sanitaires (Cofepris) alerté le public sur l’utilisation du dioxyde de chlore, une substance qui a été commercialisée sous le nom de «solution minérale miraculeuse» avec la promesse de guérir le COVID-19.

Cependant, la prise de ce composé peut causer irritation de la bouche, de l’œsophage et de l’estomac, et peut survenir nausées, vomissements et diarrhée, en plus de troubles cardiovasculaire et rénal, selon la dépendance mise en garde dans un communiqué.

Le dioxyde de chlore est un gaz jaune ou jaune rougeâtre utilisé comme agent de blanchiment dans la fabrication du papier et dans le processus de traitement de l’eau. Au contact de l’eau, il réagit pour former des ions chlorite, des substances hautement réactives.

Même un politicien a osé recommander et faciliter l’utilisation de cette substance, Antonio Arámbula López, maire de la municipalité de Jesús María, Aguascalientes, a encouragé l’utilisation de le dioxyde de chlore pour prévenir et traiter le COVID-19, à tel point que le conseil municipal espère apporter cette substance aux habitants qui en ont besoin.

Cela a été annoncé lors d’une conférence de presse sans visage au cours de laquelle il a assuré qu’un médecin avait déjà assisté à 175 patients atteints de ce virus avec succès avec cette composante, pour laquelle le militant de la Parti d’action nationale (PAN) a estimé que ce composé pourrait beaucoup aider dans la lutte contre la pandémie.

Le politicien du PAN s’est également aventuré avec une estimation économique des raisons pour lesquelles ils ne recommandent pas le dioxyde de chlore: «comme c’est si bon marché et il n’est pas breveté, ce n’est pas une entreprise et il semble qu’ils veulent aider l’industrie pharmaceutique, et sinon Il est breveté et appartient à tous ».

Cependant, l’OPS, du 5 août dernier Il s’était déjà exprimé à ce sujet et avait déclaré qu’il n’y avait aucune preuve prouvant que cette substance aide contre le nouveau coronavirus.

“L’OPS ne recommande pas l’utilisation de dioxyde de chlore ou de produits à base de chlorite de sodium par voie orale ou parentérale (intraveineuse, intra-artérielle, intramusculaire et sous-cutanée) chez les patients avec un COVID-19 suspecté ou diagnostiqué, ou dans tout autre cas, car il n’y a les preuves de leur efficacité et l’ingestion ou l’inhalation de ces produits peuvent entraîner des effets indésirables graves», A déclaré l’organisation internationale.

Le masque ne produit ni intoxication ni hypoxie

Une autre idée fausse et déformée a été donnée autour de l’utilisation du masque, certains ont laissé entendre qu’il appauvrissait l’oxygène du corps et on pensait même qu’il produisait une sorte d’empoisonnement lorsqu’il n’expirait pas complètement, ce qui est totalement faux.

“L’utilisation prolongée de masques médicaux, lorsqu’ils sont portés correctement, ne provoque pas d’empoisonnement au CO2 ni d’hypoxie”, a déclaré l’ONU avec insistance.

Pour détruire ce mythe, le pédiatre américain Salle Megan Il a fait une expérience sur l’utilisation des masques qu’il a ensuite postée sur les réseaux sociaux, où il a eu des milliers de réponses positives.

Infographie décrivant l’expérience réalisée sur la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque (Marcelo Regalado)

“Salut les amis! J’ai vu de nombreux articles et J’ai entendu des gens se plaindre qu’ils “ ne peuvent pas respirer avec un masque ” ou ils n’en porteront pas parce que les niveaux d’oxygène chutent considérablement lorsqu’ils portent un masque. D’autres déclarations disent qu ‘«un masque ne vous protège pas de l’inhalation du virus», mais dans la même phrase, ils soutiennent qu’ils ne vont pas en utiliser un parce qu’ils «respirent leur« dioxyde de carbone expiré », a commencé à écrire sur son compte Facebook.

“Je ne sais pas comment on peut même donner un sens à cette théorie; si vous pensez vraiment que le virus pénètre dans le masque et que vous le respirez, Comment pensez-vous que votre CO2 expiré se bloque? Les virus ont besoin d’un vecteur pour se propager, le vecteur du COVID-19 est des gouttelettes respiratoires, qui peuvent facilement surmonter la barrière d’un masque mal ajusté ou mal fabriqué. Pour faire suite à mon article précédent sur le port de masques, j’ai fait une petite expérience », a-t-elle déclaré.

Ils ne volent pas le liquide de vos genoux

En mai, une chaîne WhatsApp s’est à nouveau intéressée et distribuée dans laquelle il a été assuré que les personnes atteintes du virus et qui se rendent à l’hôpital sont tuées pour éliminer leur liquide synovial à genoux et la vendent sur le marché noir, car ils pensent que cette substance a une valeur dans l’industrie pharmaceutique, ce qui était clairement faux.

Cette fausse information se lit comme suit: “Un ami qui travaille dans l’IMSS m’a dit qu’ils les tuaient pour voler le liquide de leurs genoux».

Cependant, la “fake news” est apparue il y a 3 ans à partir d’une note informative d’une station de télévision à San Luis Potosí, où une femme a déclaré qu’après avoir été traitée dans un hôpital, elle avait arrêté de bien marcher.

Selon la patiente Lucina Rojas López, Certains médecins d’un hôpital local de l’entité l’ont injectée dans son genou et ont retiré le liquide synovial de son genou gauche pour le geler, car elle affirmait que le liquide de son genou «valait des milliers de pesos»., pour laquelle il a intenté une action en justice pour négligence médicale, qui n’a pas abouti parce que la femme manquait de preuves.

De cette accusation à la télévision, la chaîne a émergé sur les réseaux sociaux et au fil du temps, il a été ajouté que les événements se sont produits à l’Institut mexicain de la sécurité sociale, soudoyant le personnel de l’institution pour permettre le vol de la substance, ce qui, selon le fausse chaîne “vendue pour des milliers de dollars”

Mais le liquide synovial dans les genoux a-t-il vraiment une valeur? Le liquide synovial du genou est très important pour le mouvement de l’articulation, aide à le lubrifier car il fonctionne comme une sorte d’huile qui aide à réduire l’usure des os, car il a une consistance visqueuse, l’aidant à lubrifier dans l’activité quotidienne. Mais il est naturellement synthétisé et ne peut être soustrait pour être vendu.

À la suite de cette nouvelle, les mèmes se sont également répandus massivement.

Le rat géant n’était pas réel

Le 16 septembre, le Mexico a connu une journée de pluies incessantes qui ont provoqué des inondations dans toute la capitale. Quelques jours plus tard, un une vidéo d’une peluche de rat géant a commencé à circuler et beaucoup ont affirmé qu’elle avait bloqué les égouts de la mairie de Magdalena Contreras.

Cependant, ce n’était pas le cas, et en réalité le rat n’a été trouvé qu’au mauvais endroit et au mauvais moment. Evelyn est la propriétaire de cet animal en peluche de rongeurs géant et c’est un ornement qu’elle et sa famille possèdent depuis 10 ans.

Dans une interview avec YouTuber Yulay, le propriétaire de la parure a expliqué qu’au début, elle n’avait pas vu la nouvelle, mais ses amis lui ont écrit dès qu’ils ont réalisé que c’était son botarga.

«Au départ, on ne savait même pas, on a vu que la police prenait des photos, mais c’était jusque-là, mais tout à coup mes amis ont commencé à me dire: ‘Hé, n’est-ce pas ton rat?’ «N’est-ce pas là que tu habites? Mais ils nous ont en fait surpris au moment où nous le nettoyions », a-t-il déclaré.

La raison pour laquelle ils lavaient l’animal en peluche géant était parce qu’il avait en fait subi les conséquences de l’inondation. C’était dans un entrepôt inondé de boue, il fallait donc le sauver et le nettoyer.

«Avant, c’était une salle de fête, maintenant c’était notre cave et nous l’avons sorti d’ici. Tout cela était plein, le rat et le peu de choses que l’on a réussi à voir c’est ce que nous avons récupéré. Mais nous ne jetons aucune poubelle, en fait notre propriété était celle qui a été inondée […] [El lodo] atteint un mètre 80 [centímetros] [la rata] Il était en arrière-plan et quand nous avons vu, sa petite tête était juste en train de sortir»Expliqua Evelyn.

PLUS SUR CE SUJET.

Antonio Arámbula López, maire du PAN d’Aguascalientes, promeut l’utilisation du dioxyde de chlore contre le COVID-19

Cofepris alerte pour l’utilisation du dioxyde de chlore comme traitement contre le COVID-19

Les jugulaires et les masques n’éliminent pas l’oxygène et ne modifient pas la fréquence cardiaque

Un rat géant et des ordures ont causé la mort de Doña Mary, après que sa maison ait été inondée par la pluie à CDMX