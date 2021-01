/ Wikimedia Commons

La situation difficile que traverse le pays en raison de l’augmentation des infections par le covid-19, ainsi que des niveaux d’occupation des lits dans les unités de soins intensifs (USI) qui sont pour 81 pour cent, ils ont conduit le maire de Tunja, Boyacá, à décréter des mesures préventives nouvelles et plus strictes.

Dans une annonce faite par le bureau d’Alejandro Fúneme, on savait que le couvre-feu et le pic et la carte d’identité émis il y a trois jours avaient changé: maintenant, La première commence ce vendredi 8 janvier et se poursuivra jusqu’au 16 janvier, en heures quotidiennes de 8 heures du soir pour les adultes et 6 heures de l’après-midi pour les enfants, jusqu’à cinq heures du matin.

Le second comprend les vendeurs ambulants, les centres commerciaux, les centres d’affaires, les services bancaires, financiers et notariaux, les places de marché, les grands magasins, les centres commerciaux, services religieux, fruvers, gymnases, centres de fitness, salons de coiffure, salons de coiffure, billard, places paysannes, chaînes et supermarchés et / ou self-services.

Sur ces mêmes établissements, il a été ordonné qu’ils pourront s’occuper d’une personne par noyau familial. Les banques, pour leur part, ne peuvent y prêter attention que de 8h à 16h en semaine et de 9 heures du matin à 2 heures de l’après-midi le samedi, s’ils ont dit jour.

Selon le décret «s’il est vérifié par les autorités, la présence de clients à l’intérieur des établissements indiqués dans cet article dont les chiffres de la carte d’identité ne sont pas conformes aux dispositions de cet article, le représentant légal ou l’administrateur sera sanctionné et la fermeture provisoire se poursuivra, sans préjudice des sanctions infligées aux clients conformément à la loi 1801 de 2016 ».

D’autre part, le décret dit que «l’interdiction des événements de nature publique ou privée impliquant le rassemblement de personnes est maintenue; les activités menées dans les centres commerciaux et les places de marché doivent respecter la capacité de 30% comprise comme la capacité d’accueil des visiteurs ».

Malgré les exceptions connues au niveau national, le décret 006 du 7 janvier 2021 il interdit également l’activité physique dans tout type d’espace pendant la même période et suspend les soins en personne à tous les points du bureau du maire municipal. Apparemment, le seul service qui continuera de fonctionner sera la livraison des véhicules immobilisés. Les plaintes, demandes et demandes de renseignements ne seront reçues que virtuellement.

De même, il a été ordonné à tous ceux qui viennent en voyage de rester à Tunja ils devront signaler leur présence aux autorités —Il n’a pas été spécifié par quel mécanisme— et entrer dans un isolement préventif de sept jours.

Concernant la loi sèche, elle ne s’appliquera qu’entre 18h00 le 7 janvier et 5h00 le mardi 12 janvier. Cependant, et bien que la vente et la consommation de boissons alcoolisées soient limitées dans les espaces publics et dans les établissements commerciaux de la ville, L’achat et la vente de ceux-ci ne sont pas limités tant qu’ils sont effectués via des services à domicile.

Dans l’après-midi aujourd’hui 194 cas de contagion par covid-19 ont été signalés dans la capitale du département de Boyacá, qui à son tour a enregistré un record de 638 cas.

