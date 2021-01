Avec les unités, le temps d’attente des utilisateurs a été réduit (Photo: Twitter / @ MiDiarioUrbano)

Quatre unités Turibús ont été activées pour soutenir le transport de passagers du Service de Transport Collectif (STC) Mètre de la ligne 3, tandis que le travail d’entretien pour lui incendie s’est produite dans le Post 1 du Centre de contrôle.

Andrés Lajous Loaeza, chef du ministère de la Mobilité (Semovi) de Mexico, a plongé dans une conférence virtuelle que les unités quittent le où se trouve Indios Verdes, parvenant à réduire le temps d’attente de une à trois minutes en moyenne.

En outre, il a signalé que dans Quatre façons le temps d’attente a été réduit à trois et cinq minutes en moyenne, en plus du fait que les conflits Pino Suárez, Saragosse, San Lázaro et Chabacano ont été résolus, réduisant également les temps d’attente entre cinq et dix minutes.

À 6 h 00, il y avait 240 unités RTP en circulation, 149 unités Metrobús supplémentaires, 661 unités de transport en concession, 112 unités de trolleybus, opération complète de tramway, 15 unités système Mexibus, 37 unités de SSC, nous avons également mis en service quatre Turibus de Mexico, principalement lors du départ anticipé d’Indios Verdes Line 3

Metrobús, RTP, Trolleybus et Turibús aident à transporter les utilisateurs du métro (Photo: Cuartoscuro)

Lajous Loaeza a dit que le Metrobús effectue 303 mille trajets supplémentaires liés aux déplacements effectués dans le métro. D’autre part, le système de transport électrique ou trolleybus effectue 53 000 voyages supplémentaires.

De même, il précise qu’en matière de sécurité des utilisateurs, ils ont atteint permettre des tunnels et des passages pour piétons généralement fermés en métro, y compris aux stations: Indios Verdes, Tasqueña, Villa de Cortés, Chabacano et Cuatro Caminos.

En ce qui concerne la question de la santé, le responsable a souligné qu’ils avaient commencé par distribution de 10000 masques qui sera distribué quotidiennement. Il a également souligné qu’à travers des mégaphones, ils rappellent aux opérateurs et aux utilisateurs l’utilisation du masque obligatoire, le respect de la distance saine dans les rangées et le maintien des fenêtres ouvertes pour que l’air puisse circuler dans les espaces, ils désinfectent également les unités et appliquent un gel antibactérien en différents points. .

Concernant le fonctionnement du La ligne 1 indique qu’elle sera rétablie dans la dernière semaine de janvier. Par la suite, les lignes 2 et 3 le feraient de manière échelonnée dans les semaines suivantes de février.

Quatre jours après l’accident, les autorités ont exclu qu’il ait été causé par une tierce personne (Photo: @Dalila_Sarabia / Twitter)

De son côté, la directrice générale du métro, Florence Serraría, présenté images du centre de contrôle, pour montrer le travail qui se fait après l’incendie dans lequel un policier est mort et 30 travailleurs ont été empoisonnés.

Il faut se rappeler que Quatre jours après l’accident, les autorités ont écarté qu’il avait été causé par un tiers ou qu’il s’agissait d’une attaque. contre le personnel du bâtiment. Cependant, les opinions doivent encore être comparées à l’analyse d’une entreprise privée.

Les experts spécialisés rechercheront dans les jours suivants le lieu exact d’origine du feu, qui pourrait être dans l’une des machines ou dans une partie du câblage en raison d’un manque d’entretien. Cependant, Il est nécessaire que dans les jours suivants, le Bureau du Procureur connaisse les résultats définitifs.

Le métro de la capitale mexicaine transporte environ 6 millions de personnes chaque jour, ce qui en fait l’un des plus fréquentés au monde, bien que sa demande diminue pendant le week-end et plus maintenant en raison de la contingence sanitaire due au COVID- 19.

