Capture d’écran de Twitch, devenue la nouvelle plateforme permettant aux artistes d’enregistrer et de publier leurs albums. . / Javier Romualdo / Archives

Madrid, 24 janvier . .- Twitch est devenue la plate-forme qui a gagné plus de terrain et de popularité ces dernières années sur Internet; Le portail, devenu populaire dans la diffusion de matchs de jeux vidéo, touche désormais tous les secteurs et se présente comme un acteur incontournable en 2021.

Dix ans après son lancement, de plus en plus de personnes – notamment des jeunes – prennent la parole sur la plateforme «streaming» et créent des contenus qui suivent des audiences millionnaires, dépassant parfois la télévision elle-même.

Cette semaine, le “streamer” espagnol The Grefg a battu tous les records jusqu’à présent sur la plateforme avec 2,5 millions de téléspectateurs simultanés lors de la présentation de son personnage du populaire Fortnite.

Des semaines plus tôt, Ibai, un commentateur espagnol populaire, diffusait les carillons de la Saint-Sylvestre via sa chaîne Twitch. Il a attiré plus d’un demi-million de téléspectateurs, plus que certains réseaux de télévision du pays, selon les données du cabinet de conseil en communication Barlovento.

Son public est majoritairement jeune, des jeunes entre 13 et 27 ans, nés au milieu de l’ère numérique et habitués à consommer des contenus à la demande et à interagir.

L’INTERACTION, LA CLÉ DU SUCCÈS

L’interaction est l’une des clés du succès de la plateforme, acquise en 2014 par Amazon. Pendant la diffusion, les téléspectateurs peuvent participer et interagir avec le “streamer” et avec le contenu qui est vu à l’écran, ce qui ajoute du plaisir et permet au spectateur de faire partie de la diffusion comme jamais auparavant.

La chaîne a la possibilité de regarder des émissions en direct et également en différé, bien que ses émissions soient l’attraction principale. YouTube reste l’option préférée pour les vidéos à la demande. Twitch est accessible depuis toutes les plates-formes: ordinateur, téléphones portables et consoles de jeux vidéo telles que Xbox et PlayStation.

Beaucoup de “streamers” qui triomphent désormais sur Twitch étaient des “youtubers” populaires, qui ont emmené des millions de followers avec eux sur la nouvelle plateforme: c’est le cas en Espagne de Wismichu, Auronplay, El Rubius ou TheGrefg.

L’une des raisons qui a motivé le transfert des youtubers vers Twitch a été le revenu. Sur YouTube, les revenus proviennent de la publicité, mais sur la plate-forme de diffusion en direct, vous pouvez gagner de l’argent grâce aux publicités et aux abonnés.

Il est de plus en plus courant de voir des émissions en direct sur n’importe quoi: actualités politiques, musique, cuisine, graphistes, discussions sur l’histoire, le cinéma ou la technologie.

Le journaliste espagnol Emilio Domenech, alias Nanísimo, l’un des correspondants réguliers de la chaîne de télévision espagnole La Sexta aux États-Unis, a diffusé l’assaut du Capitole depuis Twitch et, pendant Thanksgiving, a préparé une paella tout en réfléchissant aux résultats de la élections nationales.

Beaucoup de ceux qui ont opté pour cette chaîne sont des artistes, notamment des musiciens, qui ont utilisé cette plateforme pour toucher leur public à un moment où la pandémie a forcé l’annulation de concerts à travers le monde.

La croissance exponentielle de Twitch provient précisément de cette diversification des publics: la plateforme a capté l’attention de toutes sortes de créateurs et, par conséquent, son audience a gagné en diversité.

Comme si cela ne suffisait pas, la plate-forme dispose également d’un outil pour regarder des séries et des films en compagnie d’autres utilisateurs, formant ainsi une salle de cinéma.

Silvia Garcia Herráez