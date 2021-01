15 minutes. Le président américain, Donald Trump, a justifié ce mercredi dans un message sur le réseau social Twitter l’assaut du Capitole par ses partisans, affirmant qu’il répondait à une fraude présumée qui lui a volé sa victoire aux élections, chose dont il n’a pas fait. il n’y a aucune preuve.

Twitter a franchi une étape sans précédent à ce jour et a supprimé ce commentaire du président, qui ne fait normalement que marquer une opinion contesté ou qui ne tient pas compte des faits. En outre, il a bloqué le compte du président pendant 12 heures au milieu de la violence qui s’est déchaînée dans la capitale et a menacé de suspension permanente.

Message de Trump

“Ce sont des choses et des événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale écrasante est arrachée si brusquement et vicié les grands patriotes qui ont été traités si injustement et si mal pendant si longtemps. Rentrez chez vous et en paix. Souvenez-vous de ce jour pour toujours! », A déclaré le tweet maintenant supprimé.

Après l’assaut de ses partisans contre le Capitole, Trump a publié plusieurs messages. Dans ces derniers, il n’a pas critiqué le violent raid sur le siège législatif et s’est borné à demander aux milliers de personnes rassemblées mercredi à Washington de “rentrer chez elles” pour protester contre la certification du triomphe électoral du démocrate Joe Biden, élu président. selon la réglementation électorale du pays.

Trump allègue une fraude, malgré aucune preuve de cela. Cela a conduit Twitter à marquer ces commentaires comme inexacts et contestés afin qu’ils ne puissent pas être retweetés ou interagis avec.

“En raison de la situation actuelle de violence à Washington DC, nous avons procédé à la suppression de trois tweets de (le compte) @realDonaldTrump qui ont été publiés aujourd’hui pour des violations répétées et graves de notre politique d’intégrité civique “, a déclaré Twitter dans un communiqué.

En raison de la situation de violence sans précédent et en cours à Washington, DC, nous avons exigé la suppression de trois tweets @realDonaldTrump qui ont été publiés plus tôt dans la journée pour des violations répétées et graves de notre politique d’intégrité civique. https://t.co/k6OkjNG3bM – Sécurité Twitter (@TwitterSafety) 7 janvier 2021

À la suite de cette mesure, Twitter suspend le compte du président pendant 12 heures comme l’indique sa politique interne.

Twitter a assuré que de nouvelles violations de ses règles de civilité et anti-violence par Donald Trump entraîneront la suspension permanente de son compte, dont il a fait l’un de ses principaux canaux de communication et de transmission des ordres exécutifs pendant sa présidence.

Facebook agit également

Ce message de Trump a également été supprimé sur Facebook. Le réseau social a choisi d’annuler temporairement le profil du président pour les prochaines 24 heures, en raison de «deux violations» de sa politique. Cela “signifie que vous perdrez la possibilité de publier sur la plate-forme pendant ce temps.”

Nous avons évalué deux violations de la politique contre la page du président Trump, ce qui entraînera un blocage de fonctionnalités de 24 heures, ce qui signifie qu’il perdra la possibilité de publier sur la plate-forme pendant cette période. – Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 7 janvier 2021

Le vice-président de l’intégrité de Facebook, Guy Rosen, a expliqué sur Twitter que face à cette “situation d’urgence” prennent “des mesures d’urgence appropriées, y compris la suppression de la vidéo du président Trump. “

“Nous l’avons supprimé car, en général, nous pensons que contribue à, plutôt que diminue, le risque de violence continue“, il a souligné.