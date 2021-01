@khamenei_site, le compte suspendu par Twitter

Twitter a suspendu l’un des 13 comptes du guide suprême iranien, Ali khamenei, après avoir publié un photomontage de l’ancien président des États-Unis, Donald Trump, jouer au golf à l’ombre d’un avion de guerre, avec la promesse de venger une opération de drone contre le chef des gardiens de la révolution.

La vengeance est inévitable. L’homme qui a donné l’ordre d’assassiner Soleimani doit se venger. La vengeance peut avoir lieu à tout moment », a averti le chef suprême depuis le compte Twitter @khamenei_site.

Ce vendredi, le réseau social a suspendu le compte de Khamenei pour violation des règles de Twitter. Cependant, d’autres comptes attribués au leader sont toujours actifs.

Le message montrait Trump jouant seul sur un terrain de golf, avec l’océan à côté de lui et quelques nuages ​​et une ombre qui s’étend au-dessus du sol: c’était la figure d’un bombardier volant au-dessus de lui, prêt à mettre fin à ses jours.

Le meme a été réalisé et publié par l’agence de presse Tasnim, chargée de diffuser la ligne idéologique du régime théocratique. Fait intéressant, la version du tweet n’a été partagée que sur le profil des médias d’État en farsi. Le message n’a pas été répété sur la plateforme en anglais.

Le mème créé par l’agence de presse iranienne où vous pouvez voir comment un bombardement survole la tête de Donald Trump pendant qu’il joue au golf (Twitter)

Le 2 janvier 2020, Trump a annoncé que les États-Unis avaient tué le général Qarem Soleimani par une attaque de drone sur un aéroport de Bagdad. Avec lui, d’autres hauts commandements de groupes terroristes irakiens financés et dirigés par l’Iran sont morts. L’événement a généré une grande agitation au Moyen-Orient. Des centaines de milliers de personnes ont assisté à leurs funérailles et l’Iran a menacé de représailles pour l’opération.

Soleimani était le général le plus important et le plus influent en Iran. Il était l’un des plus proches de l’ayatollah Ali Khamenei et dirigeait les opérations des forces insurgées à l’étranger, comme le Hezbollah. Le chef militaire des milices insurgées à l’étranger était considéré comme un terroriste par les États-Unis.

Trump a servi son dernier jour en fonction le mercredi 20 janvier et le même jour, il a déménagé dans sa propriété de Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride. Cet endroit est situé à seulement cinq minutes du Trump International Golf Club, un sport dont l’ancien président américain est fan.

