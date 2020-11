“Twitter se prépare activement à soutenir la transition des comptes Twitter institutionnels de la Maison Blanche le 20 janvier 2021”, a déclaré un porte-parole de Twitter à CBS. . / EPA / JUSTIN LANE / Archives

Washington, 21 novembre . .- Twitter remettra le 20 janvier les comptes officiels de la Maison Blanche au président élu des États-Unis, Joe Biden, qui prendra le pouvoir ce jour-là, selon des sources du réseau social citées par divers médias.

La mesure affectera le compte officiel du président des États-Unis, @POTUS, que l’actuel président, Donald Trump, n’utilise guère, car il préfère tweeter de son utilisateur personnel, @realDonaldTrump.

D’autres comptes officiels seront également transférés à l’équipe de Biden, comme le vice-président, @VP, que Mike Pence utilise souvent et qui passera au sénateur Kamala Harris; et la première dame, @FLOTUS, qui cessera d’appartenir à Melania Trump à Jill Biden.

Le transfert, qui comprend également les comptes officiels @whitehouse et celui de la porte-parole de la Maison Blanche @PressSec, sera effectué automatiquement même si Trump refuse de reconnaître la victoire de Biden en janvier.

“Twitter se prépare activement à soutenir la transition des comptes Twitter institutionnels de la Maison Blanche le 20 janvier 2021”, a déclaré un porte-parole de Twitter à CBS.

Le compte officiel du président américain – @ POTUS- compte près de 33 millions d’adeptes, et lorsque Biden prendra ses fonctions, les messages publiés sous la présidence Trump en seront supprimés et feront partie de l’administration nationale. Archives et documents (NARA, en anglais).

C’est le même processus qui s’est achevé en 2017, lorsque l’ancien président Barack Obama a quitté le pouvoir: les tweets qu’il avait émis à partir du compte @POTUS sont devenus une partie d’un autre compte distinct appelé @ POTUS44, faisant référence au fait qu’il était le président. numéro 44 dans l’histoire des États-Unis

Bien que cette décision n’affectera pas directement le compte personnel de Trump, Trump perdra un avantage significatif une fois qu’il quittera le pouvoir en janvier.

Actuellement, le compte privé de Trump est protégé par la politique des «leaders mondiaux» de Twitter, qui permet aux tweets qui enfreignent les règles de rester accessibles sur le réseau social, bien qu’avec des étiquettes qui avertissent d’éventuels problèmes dans leur contenu.

Depuis l’élection du 3 novembre, Twitter a tagué de nombreux tweets Trump contenant de fausses informations sur l’élection, comme se proclamer vainqueur du concours ou alléguer sans preuve qu’une fraude massive a eu lieu.