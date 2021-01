Le compte Twitter Inc. suspendu du président américain Donald Trump sur un smartphone organisé à Washington, DC, États-Unis, le samedi 9 janvier 2021. Twitter a définitivement interdit le compte personnel de Trump vendredi pour avoir enfreint ses règles contre la glorification de la violence, marquant le plus une punition très médiatisée que la société de médias sociaux n’a jamais imposée et la fin de la relation de Trump avec son mégaphone de médias sociaux préféré.

(Opinion Bloomberg) – Twitter Inc. a fait quelque chose qui était autrefois considéré comme inimaginable. Il a fermé l’une de ses plus grandes attractions – le compte de Donald Trump – et, ce faisant, a également annulé un président américain en exercice.

L’interdiction et la logique de sécurité publique qui la sous-tendent font partie d’une vague de répression contre les espaces numériques publics où se rassemblent les partisans les plus radicalisés du président, et elle vient en réponse à la violence et au bain de sang de l’assaut de la semaine dernière contre le Capitole. Au cours du week-end, le nouveau réseau social conservateur Parler’s a été effectivement fermé par les géants de la technologie sur lesquels il s’appuyait pour atteindre sa base d’utilisateurs – y compris son retrait des magasins d’applications de Google et d’Apple Inc. et la décision d’Amazon.com Inc. Amazon Web Services pour arrêter d’héberger le service de Parler. Alors que la logique derrière les actions était légitime, les derniers développements illustrent le pouvoir de ces entreprises en tant que gardiens du contenu et de l’information; leur volonté d’exercer ce pouvoir ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de Big Tech.

Les actions étaient la bonne chose à faire et inévitable à ce stade, comme je l’ai soutenu la semaine dernière, même si elles soulèvent des questions plus larges sur les entreprises technologiques en tant qu’arbitres du discours et soulignent la nature arbitraire des normes et des règles qui régissent le contenu à travers le monde. industrie. La preuve est incontestable que la foule en colère avait utilisé Facebook, Twitter et Parler pour coordonner leur attaque du 6 janvier. Twitter a déclaré que l’une des principales raisons de sa suspension était une prolifération de publications prévoyant de futurs rassemblements armés après les derniers tweets de Trump. Permettre aux mêmes extrémistes d’utiliser à nouveau des plateformes publiques pour inciter à plus de violence serait irresponsable étant donné les événements de la semaine dernière, il est donc bon qu’ils aient été fermés.

Aussi justifiées que soient les mesures, Twitter fait face à des implications commerciales concrètes. Pour le meilleur ou pour le pire, l’interdiction de Trump – dont les déclarations et les messages controversés constants ont alimenté une grande partie du débat et des discussions fervents sur la plate-forme ces dernières années – limitera la croissance et l’engagement des utilisateurs. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: le compte du président comptait environ 90 millions d’abonnés, contre 187 millions d’utilisateurs actifs quotidiens moyens monétisables rapportés par Twitter au cours de son dernier trimestre. Beaucoup de ses partisans menacent déjà de quitter Twitter en signe de protestation. Bon débarras? Peut-être. Mais les investisseurs sont déjà devenus nerveux face aux risques. Le cours de l’action de la société a baissé de 4,5% depuis l’émeute de mercredi, puis a chuté de 3,8% supplémentaires après les heures de vendredi après l’annonce de l’interdiction de Trump.

Contrairement aux autres géants de la technologie qui ont pris position – qui ont tous des bilans solides et des entreprises généralement prospères – Twitter a du mal à résoudre plusieurs problèmes fondamentaux, du manque d’innovation à la technologie de plate-forme publicitaire inférieure et aux défaillances de sécurité. En plus de tout cela, le PDG Jack Dorsey a été critiqué par l’investisseur activiste Elliott Management. Malgré un récent rebond de son cours boursier depuis l’été dernier en raison d’un optimisme croissant pour une reprise publicitaire, Twitter fait maintenant face à un avenir plus cahoteux. Et bien que les restrictions imposées à des concurrents tels que Parler puissent à la marge empêcher certains utilisateurs de Trump de partir, cela ne suffira pas à surmonter les défis de Twitter.

Que doit faire Twitter? Il doit attirer plus d’utilisateurs grâce à des fonctionnalités innovantes au-delà de son service de base et trouver des moyens de les monétiser. Il n’a fait ni l’un ni l’autre pendant la dernière décennie. Pour être juste, l’entreprise a essayé ces derniers mois. En novembre dernier, Twitter a lancé Fleets, une version imbattable d’Instagram Stories et de Snapchat Stories. Jusqu’à présent, cependant, il ne semble pas décoller. D’après mon expérience, une grande partie des histoires sur Fleets ne sont que des captures d’écran de tweets individuels, allant à l’encontre de l’objectif de la nouvelle fonctionnalité. Twitter teste également un produit de salle de chat basé sur l’audio appelé Spaces, copiant à nouveau la concurrence – cette fois-ci, la startup Clubhouse, soutenue par une entreprise. Mais le succès de ces deux offres n’est pas assuré.

Le plus démoralisant pour les investisseurs de Twitter est peut-être que la base d’utilisateurs de l’entreprise est à l’origine de la croissance rapide de deux des startups les plus en vogue du marché – le Clubhouse susmentionné et le service de newsletter payant Substack. Pour l’anecdote, Twitter est peut-être déjà trop loin derrière les deux. Depuis que j’ai lié mon compte Twitter à Substack et Clubhouse, j’ai reçu de fréquentes notifications quotidiennes qui montrent un afflux impressionnant d’utilisateurs Twitter que je suis en rejoignant les plateformes des startups. Ce n’est pas que du bouche à oreille non plus: les e-mails de Substack et l’application Clubhouse offrent un accès en un seul clic pour vous abonner ou suivre ces nouveaux comptes. La réalité est qu’ils utilisent les rails de Twitter gratuitement pour élargir leurs adhésions. Dans un an, les actionnaires de Twitter pourraient à nouveau se plaindre de la façon dont l’entreprise a raté le prochain grand événement dans ces deux nouveaux domaines de croissance lucratifs que Twitter aurait dû dominer.

En fin de compte, Twitter devrait être applaudi en mettant l’intérêt public sur ses bénéfices. Mais son avenir, déjà nuageux, est désormais décidément plus compliqué.

