Twitter a suspendu définitivement le compte du président Donald Trump vendredi en raison du risque de “nouvelle incitation à la violence”.

Le réseau social a subi des pressions pour sévir contre Trump après les émeutes meurtrières de mercredi au Capitole fédéral. Twitter a initialement suspendu le compte du président pendant 12 heures après avoir publié une vidéo répétant de fausses accusations de fraude électorale et louant les agitateurs qui ont fait une descente au Capitole.

Le mouvement Twitter enlève à Trump un outil puissant qu’il utilise pour communiquer directement avec le peuple américain depuis plus d’une décennie. Il a utilisé ce réseau social pour annoncer des changements de politique, défier ses adversaires, insulter ses ennemis, louer ses alliés (et lui-même) et diffuser de fausses informations, flirter avec l’incitation à la violence et dénoncer les personnages qui sont la cible de sa colère. en utilisant des lettres majuscules.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le récit officiel du président des États-Unis, @potus, continue d’être actif.

Twitter accorde depuis longtemps à Trump et à d’autres dirigeants mondiaux de larges exceptions à ses règles qui interdisent les attaques personnelles, les discours de haine et d’autres comportements. Mais dans une explication publiée sur son blog vendredi, la société a noté que les récents tweets de Trump équivalaient à une glorification de la violence lorsqu’ils sont lus dans le contexte des troubles du Capitole et des plans circulant en ligne pour de futures manifestations armées. autour de la prestation de serment du président élu Joe Biden.

Dans ces tweets, Trump a annoncé qu’il n’assisterait pas à cette cérémonie et a qualifié ses partisans de «patriotes américains», affirmant qu’ils auront «une voix gigantesque pendant longtemps». Twitter a noté que ces allégations “inspireront probablement d’autres personnes à reproduire les actes de violence survenus le 6 janvier 2021, et il existe de multiples indications selon lesquelles elles sont reçues et comprises comme un encouragement à le faire”.

La société a indiqué que “les plans de futures manifestations armées ont déjà commencé à proliférer sur Twitter et à l’extérieur, y compris une deuxième attaque proposée contre le Capitole fédéral et les capitales des États le 17 janvier 2021”.

Twitter a déclaré que ses politiques permettaient aux dirigeants mondiaux de s’adresser au public, mais a noté que ces comptes “ne sont pas totalement au-dessus de nos normes” et ne peuvent pas utiliser le réseau social pour inciter à la violence. Trump comptait environ 89 millions de followers.

Le compte Twitter de Trump a longtemps servi de mélange d’annonces politiques, souvent à l’improviste; plaintes concernant les médias; mépris des femmes, des minorités et de ceux qu’il considère comme ses ennemis; et des éloges pour ses partisans, pleins de points d’exclamation, de mots entièrement écrits en majuscules et de déclarations en un mot comme “Sad!”

Le président a limogé de nombreux responsables via Twitter et ses publications, comme ses discours lors de rassemblements, sont un torrent de fausses informations.

Le jour du raid, Trump a publié une vidéo sur Twitter dans laquelle il a décrit les membres de la mafia comme des personnes “très spéciales” et leur a dit qu’il les aimait. Cinq personnes ont été tuées lors de l’effraction, dont un policier du Capitole.