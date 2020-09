Uber Technologies Inc. s’est engagée hier à n’utiliser que des véhicules électriques d’ici 2030 aux États-Unis, au Canada et en Europe, et d’ici 2040 dans le reste du monde.

L’annonce éclaboussante du climat a aligné Uber sur sa rivale Lyft Inc., qui s’est engagée à atteindre 100% de véhicules électriques d’ici 2030 fin juin (Climatewire, 22 juin).

Elle a toutefois soulevé des questions sur la faisabilité des engagements des deux entreprises, selon les experts qui étudient les transports propres.

Lors d’un appel Zoom avec des journalistes hier, le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a défini l’objectif comme une réponse à la pandémie de coronavirus.

«Lors du premier verrouillage», a déclaré Khosrowshahi, «nous avons vu un aperçu des impacts positifs des faibles émissions record résultant de la réduction des transports: un ciel bleu remplaçant le smog dans les horizons urbains, le retour de la faune et la baisse des niveaux de pollution. Des routes bouchées se transforment en espaces pour la marche et le vélo. »

Il a poursuivi: «Mais cela ne durera pas. Les niveaux d’émissions retournent déjà à leurs niveaux pré-COVID alors que la reprise de la pandémie se poursuit. … Et chez Uber, nous avons réfléchi à ce que nous pouvons faire. Nous voulons profiter de ce moment pour faire plus, faire mieux et faire notre part pour conduire une reprise verte dans nos villes.

Dans un article de blog sur le site Web d’Uber, Khosrowshahi a expliqué que l’engagement comprend quatre volets.

Le premier est basé sur l’expansion d’Uber Green, un service qui permet aux conducteurs de choisir des conducteurs de véhicules hybrides et électriques. Le service sera lancé dans 15 villes des États-Unis et du Canada, dont Chicago; San Francisco; Los Angeles; Seattle; Toronto; et Vancouver, Colombie-Britannique.

Le deuxième volet consiste à investir 800 millions de dollars en ressources pour aider des centaines de milliers de conducteurs à passer aux véhicules électriques d’ici 2025. Les conducteurs qui passent aux voitures entièrement électriques gagneront 1,50 $ de plus par trajet, tandis que les conducteurs qui passent aux véhicules hybrides gagneront 50 cents supplémentaires par voyage.

En outre, General Motors Co. offrira aux conducteurs d’Uber sa remise aux employés sur la nouvelle Chevrolet Bolt 2020 et les accessoires de charge, a déclaré GM hier dans un communiqué de presse.

«La valeur de la remise pour les employés GM pour le conducteur moyen sur la plate-forme Uber peut aller de 2 500 $ à 2 900 $ ci-dessous. [Manufacturer’s Suggested Retail Price] selon la façon dont ils choisissent leur véhicule », a écrit la porte-parole de GM Maureen Bender dans un courriel à E&E News.

Le troisième volet consiste à promouvoir des alternatives à la voiture, y compris le transport en commun, le vélo et la marche. Une nouvelle fonctionnalité appelée «Uber et Transit» permettra aux passagers de planifier des trajets qui se connectent aux gares routière et ferroviaire.

David Reich, responsable des transports en commun chez Uber, a montré sur Zoom comment la nouvelle fonctionnalité fonctionnerait en utilisant sa ville natale de Chicago comme exemple.

«Nous restons pleinement investis dans l’expansion des options sans voiture à l’échelle mondiale», a déclaré Reich tout en illustrant qu’un court trajet Uber à Wrigley Field – domicile des Cubs de Chicago – serait deux fois moins cher s’il était associé au transport en commun.

Le dernier volet consiste à «être transparent et responsable devant le public en cours de route», a écrit Khosrowshahi dans son article de blog.

À cette fin, la société a publié hier un «Bilan climatique et performance» sur l’intensité en carbone de ses trajets de 2017 à 2019. Le rapport a montré que l’achalandage a augmenté de 36% sur cette période, tandis que l’intensité carbone a baissé de 6%.

Mais les émissions totales ont encore augmenté de façon spectaculaire, comme un journaliste de l’appel n’a pas tardé à le souligner.

«Une pièce du puzzle»

La réaction des analystes automobiles et des environnementalistes a été mitigée. Certains ont félicité Uber d’avoir réduit sa contribution au changement climatique, tandis que d’autres doutaient que l’entreprise tienne sa promesse sans augmenter les incitations pour les conducteurs.

Sam Abuelsamid, analyste principal pour l’e-mobilité au sein du cabinet de conseil Guidehouse Insights, est tombé dans ce dernier camp.

Il a noté que le prix moyen d’une nouvelle Chevy Bolt est de 36 620 $. Même avec le rabais pour les employés, cela coûterait toujours environ 33 720 $. C’est plus cher que les voitures à essence populaires comme la Nissan Altima (24 100 $) ou la Hyundai Sonata (23 600 $).

De plus, les chauffeurs Uber sont considérés comme des entrepreneurs indépendants plutôt que comme des employés, ils ne reçoivent donc pas d’assurance maladie ni de congés payés. Uber et Lyft ont fait pression vigoureusement contre les efforts des États et du gouvernement fédéral pour changer cela.

«Les chauffeurs n’étant pas des employés, ce sera un défi pour Uber de les amener à passer aux véhicules électriques à court terme», a déclaré Abuelsamid. «Je pense qu’en fin de compte, s’ils veulent atteindre leurs objectifs, ils vont devoir augmenter ces incitations au conducteur encore plus qu’aujourd’hui.»

Gina Coplon-Newfield, directrice de la campagne Clean Transportation for All du Sierra Club, a présenté une évaluation plus positive.

Le Sierra Club était l’un des nombreux groupes environnementaux qui ont rencontré Uber pour plaider en faveur de l’électrification, ainsi que le World Resources Institute et Transport & Environment. Coplon-Newfield a crédité la campagne de pression pour avoir poussé l’entreprise à s’engager.

«Les supporters du Sierra Club depuis un an et demi ont vraiment poussé Uber et Lyft à prendre des engagements comme l’électrification de leurs véhicules et compléter le transport en commun au lieu de concurrencer avec lui», a-t-elle déclaré.

Un autre groupe vert, l’Union of Concerned Scientists, a fait monter la pression en publiant en février une analyse selon laquelle les services de covoiturage émettent près de 70% plus de pollution climatique que les trajets qu’ils remplacent, y compris ceux qui impliquent le vélo, la marche et les transports en commun. et les véhicules privés.

Don Anair, directeur adjoint du programme des véhicules propres à l’Union of Concerned Scientists et auteur principal de l’analyse, a applaudi les engagements d’Uber tout en avertissant qu’ils ne représentent «qu’une pièce du puzzle». Les autres éléments, a-t-il déclaré, sont des politiques et des réglementations qui soutiennent l’adoption des véhicules électriques et la construction d’une infrastructure de recharge de voitures.

Un de ces règlements prend forme en Californie, où l’Air Resources Board et la Public Utilities Commission rédigent le Clean Miles Standard. Cela obligerait les entreprises de covoiturage à élaborer des plans de réduction des émissions et à accroître leur dépendance aux véhicules électriques.

Alors que les régulateurs californiens continuent de rédiger la règle au cours des prochains mois, a déclaré Anair, Uber devrait «soutenir le niveau de rigueur de ces normes qui serait conforme à ce qu’ils disent publiquement».

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.