San Francisco (USA), 7 décembre . .- La multinationale américaine Uber a annoncé lundi la vente de son unité de véhicules autonomes (qui circulent sans chauffeur) à la société émergente Aurora, dans une opération spécialisée dans les médias ils s’élevaient à environ 4 milliards de dollars.

Dans une entrée sur son blog officiel, Aurora Innovation, basée à Palo Alto (Californie, USA) a confirmé l’opération, et indiqué que dans le cadre de celle-ci, Uber investira 400 millions de dollars en cash dans le avec laquelle elle contrôlera 26% des parts.

La vente de l’unité connue sous le nom de Advanced Technologies Group (ATG) fait partie de la stratégie avancée par le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, pour restructurer la société de covoiturage pour faire en sorte que l’entreprise sort des pertes et commence à générer des bénéfices l’année prochaine.

En vertu de cet accord, Khosrowshahi sera également membre du conseil d’administration d’Aurora, fondé par Chris Urmson, ingénieur de véhicules sans conducteur expérimenté.

«Peu de technologies sont aussi prometteuses pour améliorer la vie des gens avec des transports sûrs, accessibles et respectueux de l’environnement en tant que véhicules autonomes. Au cours des cinq dernières années, notre formidable équipe d’ATG a été à l’avant-garde de cette entreprise. Khosrowshahi a noté lors de l’annonce de l’opération.

«En joignant ses forces à Aurora, ATG est en mouvement pour atteindre ces objectifs encore plus rapidement. J’ai hâte de travailler avec Chris (Urmson) et d’apporter le pilote (automatique) d’Aurora au réseau Uber dans le années à venir », a-t-il conclu.

Début novembre, Uber a annoncé des pertes de 5,799 millions de dollars entre janvier et septembre 2020, soit 22% de moins que le chiffre enregistré à la même période en 2019, où il avait perdu 7,41 milliards de dollars.

La société de San Francisco a été grandement affectée cette année par la pandémie de covid-19 et la réduction de la mobilité qui en a résulté, qui ont fait chuter ses revenus de 10078 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 à 8913 millions aujourd’hui. .