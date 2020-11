BRUXELLES, 25 (EUROPA PRESS)

La Commission européenne a proposé ce mardi que l’égalité entre les femmes et les hommes soit l’un des vecteurs qui marquent la politique étrangère de l’Union européenne, multipliant ses actions en la matière pour qu’elle revêt une importance stratégique dans les relations avec les pays tiers.

À travers le plan d’action pour l’égalité des sexes, Bruxelles entend que 85% de ses actions extérieures en 2025 soient définies par la perspective de genre et contribuent à améliorer l’égalité dans les pays partenaires. À cette fin, il propose de l’intégrer dans toutes sortes d’aides fournies par l’UE, de la sphère économique au numérique, en passant par l’agriculture. L’exécutif européen estime qu’actuellement 65% de ses politiques sont sensibles au genre.

De même, le plan met un accent renouvelé sur des politiques telles que la santé sexuelle et reproductive ou l’éducation sur l’égalité des sexes, en promouvant la participation des femmes aux postes de direction. L’idée est également d’appliquer une perspective de genre dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique et verte.

L’UE se regarde dans le miroir et estime qu’elle doit montrer l’exemple en la matière avec les institutions communautaires qui prennent davantage en compte la question du genre dans leurs réponses et dans leurs positions de leadership. Le Service extérieur européen ne compte que 31,3% de femmes parmi les cadres intermédiaires et 26% des postes de direction, contre 40% pour la Commission européenne.

Enfin, un autre des piliers proposés par Bruxelles est le suivi quantitatif et qualitatif pour éclairer la mise en œuvre de son plan. En ce sens, il s’engage à informer le public sur les progrès réalisés chaque année dans la mise en œuvre de cette stratégie.

Selon les mots du haut représentant de l’UE pour la politique étrangère, Josep Borrell, le plan est appelé à guider le travail de la diplomatie européenne dans les années à venir et souligne que l’inégalité entre les sexes est un problème qui affecte tous les pays. , dans toutes les régions, et l’échantillon est qu’aucun pays européen ne pourra atteindre les objectifs de développement durable en la matière.

Désormais, la proposition de la Commission devra être approuvée par le Parlement européen et le Conseil de l’UE. En ce qui concerne le soutien des Vingt-sept et la réticence de pays comme la Pologne et la Hongrie qui critiquent le fait de parler d’égalité des sexes, la commissaire au développement, Jutta Urpilainen, a expliqué que le plan avait reçu un “soutien écrasant” au Conseil auquel elle l’a présenté. esquisse lors de la dernière réunion des ministres des Affaires étrangères.

“Mon interprétation est qu’une majorité de pays sont très attachés à l’égalité des sexes”, a déclaré le commissaire finlandais, soutenant que la terminologie utilisée par la Commission est d’usage courant dans l’arène internationale et apparaît dans les traités et le droit international.