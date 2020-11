15 minutes. L’Union européenne (UE) veut profiter de la victoire du démocrate Joe Biden aux élections américaines pour “coopérer” avec Washington par rapport à la Chine et à d’autres défis tels que le COVID-19, le changement climatique et la résolution des différends commerciaux entre les deux.

“L’arrivée d’une nouvelle administration et d’un nouveau Congrès aux Etats-Unis est une opportunité pour l’UE de renouveler et de revitaliser sa relation stratégique avec les Etats-Unis, basée sur des intérêts mutuels”, indique le document préparé par l’équipe du président du Conseil européen, Charles Michel -à laquelle Efe a eu accès-, dont les Vingt-sept discutent aujourd’hui.

Et surtout, il souligne que «la Chine continuera d’être à l’avant-garde de la politique étrangère américaine et nous avons intérêt à travailler ensemble.

“Tout en continuant à collaborer directement avec la Chine”, l’UE souhaite collaborer avec les États-Unis dans les forums multilatéraux et dans la région indo-pacifique, sans oublier d’autres défis de politique étrangère tels que la Russie, la Turquie, l’Iran, le Moyen-Orient, l’Afrique, les Balkans occidentaux , le partenariat oriental et l’Amérique latine.

Le document, qui se veut une première réflexion sur les relations futures avec Biden, dont les chefs d’État et de gouvernement discuteront lors du sommet des 10 et 11 décembre à Bruxelles, évoque également la nécessité «d’approfondir encore» la coopération. transatlantique dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité et l’OTAN.

COVID-19[feminine

“Arrêter la propagation du covid-19” est “le défi le plus immédiat pour l’UE et les Etats-Unis”, indique le document que l’équipe de Michel a envoyé aux représentants des Vingt-sept à Bruxelles.

«Nous devons intensifier la coopération pour garantir un accès mondial, équitable et abordable à un vaccin sûr et efficace», poursuit le texte.

En outre, l’UE doit “saluer” l’annonce de Biden de revenir à l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il est également prévu que les deux partenaires puissent rouvrir leurs frontières pour des voyages non essentiels, «dès que les conditions le permettront».

Changement climatique

“Compte tenu de l’engagement du président élu de revenir à l’Accord de Paris dès son premier jour de fonction,” les Vingt-Sept doivent amener les États-Unis à s’engager le plus rapidement possible sur l’objectif de neutralité climatique.

Ils veulent également convenir avec Washington du mécanisme permettant de parvenir à un accord mondial pour protéger la biodiversité.

Commerce

Un autre objectif inclus dans le document envoyé aux Vingt-sept est la “solution rapide” du différend actuel sur les tarifs.

Bien qu’ils ne le mentionnent pas directement, Bruxelles et Washington ont imposé des sanctions tarifaires pour l’aide illégale à Airbus et Boeing.

Le mois dernier, la Commission européenne a imposé des tarifs sur plusieurs modèles d’avions Boeing, des produits agricoles et des produits industriels.

Auparavant, l’administration du président Donald Trump imposait des droits de douane sur des produits tels que l’huile d’olive et le vin.

Au-delà de la relation commerciale bilatérale, l’UE souhaite également collaborer avec Biden pour réformer l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

L’OTAN lance une invitation

De son côté, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a confirmé lundi qu’il avait invité Biden au sommet des dirigeants alliés.

«J’ai invité le président élu Joe Biden à un sommet de l’OTAN à Bruxelles au début de l’année prochaine. La date précise n’a pas encore été décidée, mais il y aura un sommet et bien sûr tous les dirigeants (de l’organisation) seront là. et aussi le nouveau président élu Joe Biden », a déclaré le politicien norvégien lors d’une conférence de presse préalable à la réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères de l’Alliance qui a lieu mardi et mercredi.