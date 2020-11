10/02/2020 Une personne passe par un bureau de l’emploi à Madrid (Espagne), le 2 septembre. Aujourd’hui, on sait que le nombre de chômeurs inscrits dans les bureaux des services publics de l’emploi (anciennement Inem) a diminué de 26329 chômeurs en septembre (-0,7%), sa plus forte baisse ce mois-ci de toute la série, qui a commencé en 1996, selon les données publiées ce vendredi par le ministère du Travail et de l’Economie sociale. POLITIQUE Óscar Cañas – Europa Press

Le rebond record de l’économie de la zone euro au troisième trimestre, lorsque le PIB de la région a augmenté de 12,6%, après l’effondrement de 11,8% entre avril et juin, a permis une forte augmentation de l’emploi, qui a augmenté de 0,9% par trimestre, la plus forte augmentation de toute la série historique, avec la somme de 2,54 millions d’employés, un chiffre qui représente cependant moins de la moitié des postes perdus depuis la fin de 2019.

Selon les données de l’office communautaire de statistique consultées par Europa Press, le nombre de salariés dans l’ensemble de l’Union européenne au troisième trimestre a atteint 206,96 millions de personnes, ce qui représente une augmentation de 3,55 millions de salariés. par rapport au deuxième trimestre, bien qu’il soit encore 2,5 millions de moins que les 209,47 millions de personnes en activité enregistrées au dernier trimestre de 2019.

Dans la zone euro, le rebond de l’emploi entre juillet et septembre a atteint 2,54 millions, une fois que bon nombre des restrictions appliquées pendant la Grande Réclusion ont été levées, atteignant un total de 158,39 millions de personnes occupées dans la région, toujours 2,78 millions moins qu’à la fin de 2019, après un peu plus de 5,3 millions d’emplois détruits au cours des deux premiers trimestres de 2020.

De ce chiffre, l’Espagne a enregistré une augmentation de 723000 personnes occupées au troisième trimestre, soit 28% de l’emploi généré dans la zone euro, bien que le chiffre de 19,5 millions de personnes occupées dans le pays représente toujours une baisse de 910.000 emplois par rapport au quatrième trimestre de 2019.

Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a connu une expansion record de 12,6% au troisième trimestre de l’année, après l’effondrement de 11,8% au deuxième trimestre et la contraction de 3,7% au Les trois premiers mois de 2020, selon la deuxième lecture des données par l’office communautaire de statistique, Eurostat, qui a abaissé sa première estimation d’un dixième.

Malgré le fort rebond enregistré entre juillet et septembre, le PIB de la zone euro est toujours inférieur de 4,4% à son niveau du troisième trimestre 2019.

Dans l’UE dans son ensemble, l’économie des 27 a connu une expansion record de 11,6% au troisième trimestre de l’année, ce qui représente un fort rebond par rapport à la baisse de 11,4% enregistrée entre avril et juin et le 3 , 3% au cours des trois premiers mois de 2020, mais représente une révision à la baisse d’un demi-point de pourcentage par rapport à la première estimation des données, publiée le 30 octobre.

Le PIB de la zone euro a rebondi de 12,6% au troisième trimestre, un dixième de moins que prévu. Par rapport au troisième trimestre de 2019, l’économie des Vingt-Sept était en baisse de 4,3%.

Parmi les pays de l’UE, la France a enregistré le plus fort rebond du PIB au troisième trimestre, avec une croissance de 18,2%, après une contraction de 13,7% entre avril et juin, devant l’Espagne qui a connu une croissance de 16,7%, après avoir enregistré un effondrement de 17,8% au deuxième trimestre.

Par rapport au troisième trimestre 2019, l’Espagne a enregistré une baisse de 8,7%, la plus élevée de toute l’UE, devant la contraction de 6% sur un an observée en Roumanie et de 5,7% au Portugal