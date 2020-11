06/03/2020 Fermé petit local commercial à Oviedo. POLITIQUE

L’activité du secteur privé dans la zone euro a stagné en octobre dernier en raison de la deuxième vague d’infections à coronavirus et de la mise en place de nouvelles restrictions, comme en témoigne l’indice composite des directeurs d’achat (PMI) qui est tombé à 50 points de 50,4 en septembre, ce qui alimente le risque d’une rechute en récession dans le bloc, après le rebond de 12,7% du PIB entre juillet et septembre.

Plus précisément, l’activité dans le secteur des services s’est détériorée en octobre à 46,9 points, contre 48 dans l’indice PMI correspondant en septembre, tandis que les données manufacturières se sont améliorées à 54,8 points contre 53,7 le mois précédent. .

De même, la lecture de l’indice composite d’activité reflète de profondes différences entre les pays de la zone euro, l’Allemagne accélérant à des sommets de 3 mois, avec un PMI de 55 points en octobre, tandis qu’en France et en Espagne il y avait des creux du dernier cinq mois, avec des lectures de 47,5 et 44,1 points, respectivement.

“La reprise économique dans la zone euro s’est arrêtée en octobre, lorsque les mesures de confinement pour lutter contre les deuxièmes vagues d’infections à Covid-19 se sont intensifiées”, a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez IHS Markit, soulignant que les services publics ils ont été particulièrement touchés.

“Dans le sillage du resserrement des mesures de verrouillage, il est de plus en plus difficile de prévoir comment l’économie de la zone euro pourrait éviter de retomber dans le déclin, d’autant plus que certains pays, dont la France, l’Italie et l’Espagne, se contractent déjà à nouveau. “il ajouta.

Dans le cas de l’Espagne, l’activité du secteur privé s’est à nouveau détériorée en octobre, le PMI composite tombant à 44,1 points contre 44,3 en septembre, sa pire lecture en cinq mois, alimentant les craintes de une rechute dans la contraction de l’économie espagnole, après le rebond de 16,7% du PIB au troisième trimestre.

“Les dernières données PMI continuent de renforcer la possibilité du redoutable” double creux “, alors que l’activité dans l’économie du secteur des services se débat clairement face à l’augmentation des infections à Covid-19 et au resserrement des restrictions d’activité et d’inquiétude générale des consommateurs concernant la circulation du virus », a déclaré Paul Smith, économiste chez IHS Markit.