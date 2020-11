BRUXELLES, 11 (EUROPA PRESS)

Les différents groupes du Parlement européen ont exprimé mercredi leur soutien politique à l’accord conclu avec les gouvernements sur le budget de l’UE pour les sept prochaines années, qui s’élèvera à 1 074 milliards d’euros et qui débloquera le fonds de relance de 750 000 millions.

Les négociateurs du Parlement européen et du Conseil de l’UE (qui représente les États membres) ont annoncé mardi un pacte sur le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027 et les députés ont tenu un premier débat à ce sujet.

Bien que l’approbation du Parlement européen soit officialisée dans les semaines à venir avec des votes en commission des budgets, d’abord, puis en session plénière, plus tard, le soutien des groupes s’est déjà manifesté dans les interventions de mercredi.

Au nom du Parti populaire européen (PPE), le député européen Jan Olbrycht a fait valoir que l’avenir du projet européen pour “une Europe plus forte” et a ajouté que le résultat des négociations budgétaires “envoie un signal fort” à Veuillez renforcer les programmes européens. “Tout le monde est sorti gagnant”, a déclaré le Polonais, qui faisait partie de l’équipe de négociation.

L’eurodéputée du PSOE et présidente du groupe des socialistes et démocrates (S&D), Iratxe García a souligné que “pour la première fois” le Parlement européen est parvenu à relever le chiffre précédemment convenu par les chefs d’État et de gouvernement et aussi le fait d’avoir inclus le “principe horizontal” entre hommes et femmes dans le budget.

García a ainsi évoqué le pacte de lever des fonds pour des programmes emblématiques tels qu’Erasmus (2 200 millions de plus), Horizon Europe (4 000 millions de plus) ou le nouveau programme EU4Health Health (3 400 millions de plus) de 15 000 millions. Cet argent n’augmente cependant pas le plafond des dépenses convenu par les dirigeants, qui reste à 1 074 milliards.

Pour le chef des libéraux de Renew Europe, Dacian Ciolos, l’UE “franchit une étape historique avec la réforme budgétaire”. “Cette fois, personne ne pourra dire que l’UE est un géant qui ne peut pas bouger”, a déclaré le Roumain, qui a souligné que le bloc va émettre une dette conjointe pour financer le plan de relance et qu’un mécanisme qui lie Fonds européens pour respecter l’État de droit.

“Le Parlement européen souhaitait un budget plus ambitieux, aligné sur les valeurs de l’UE et plus orienté vers les politiques futures comme la transition écologique. Sur ces trois aspects, il est indéniable que l’accord améliore sensiblement ce qui a été convenu en juillet par les dirigeants. Européens », a déclaré le coprésident des Verts Philippe Lamberts.

Le groupe de députés européens belge des conservateurs et réformistes européens (ECR), Johan Van Overtveldt, qui a été le négociateur en chef du Parlement européen, a également souligné l’augmentation des fonds provenant des programmes communautaires et a fait remarquer qu’il appartient désormais aux pays de faire en sorte que l’accord aboutisse. dans le vote du Conseil, dans lequel il est nécessaire de parvenir à l’unanimité.

De son côté, le représentant de la Gauche unitaire européenne (GUE), Dimitrios Papadimoulis, a qualifié l’accord de “pas positif” qui, cependant, “ne suffit pas pour faire face à l’époque actuelle et aux demandes des citoyens européens”. “Nous sommes encore loin de nos ambitions initiales”, a-t-il déclaré.

L’avis le plus critique a été celui exprimé par l’eurodéputé du groupe d’extrême droite Identité et Démocratie, Jean-Lin Lacapelle, qui a critiqué l’étude de l’introduction de nouvelles taxes européennes pour financer le «prêt vertigineux» que le UE pour financer le plan de reconstruction.