20/01/2021 Siège de la BEI à Luxembourg POLITIQUE ÉCONOMIQUE DE LA BEI

BRUXELLES, 20 (EUROPA PRESS)

L’Espagne a été le troisième pays de l’Union européenne à avoir reçu le plus de financement de la Banque européenne d’investissement (BEI) tout au long de 2020, avec 8 454 millions d’euros de projets approuvés, soit 11% de l’ensemble des financements accordés par le groupe l’année dernière, selon le rapport annuel de l’entité présenté ce mercredi.

L’Espagne, qui était en tête du classement en 2018 et était déjà dépassée en 2019 par l’Italie, est tombée à la troisième place en 2020 après avoir vu son financement réduit de 5,7% par rapport à l’année précédente. Au-dessus se trouvaient l’Italie (11 917 millions) et la France (10 082 millions). En quatrième position se trouve l’Allemagne (6 901 millions) et la cinquième étape est occupée par la Pologne (5 212 millions).

En revanche, les partenaires les moins financés par la BEI en 2020 en termes absolus étaient Malte (31 millions), la Lettonie (78 millions), le Luxembourg (106 millions), la Slovaquie (211 millions) et Chypre (245 millions).

Le financement accordé aux projets en Espagne équivaut cependant à 0,77% du PIB national, ce qui place le pays au huitième rang ayant reçu le plus de financement par rapport à la taille de son économie.

L’Estonie arrive en tête de ce classement (avec 2,48%) devant la Lituanie (2,04%) et la Grèce (1,71%) et le Portugal (1,18%). Au pôle opposé, le Luxembourg (0,18%), l’Allemagne (0,21%), la Slovaquie (0,23%) et Malte (0,25%) étaient les partenaires du bloc qui ont reçu le moins d’argent en termes relatifs

La BEI a accordé dans l’ensemble de 2020 des financements à des projets approuvés le 27 des 66 600 millions d’euros, auxquels il faut ajouter 10 230 millions accordés aux pays voisins de l’Est ou de la Méditerranée, aux Asiatiques et aux Africains. Au total, l’entité a accordé 76,8 milliards d’euros l’année précédente et calcule que ce montant a soutenu d’autres investissements d’une valeur de 240 milliards d’euros.

UN TROISIÈME, À LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

Un tiers de tous les financements approuvés par la BEI en 2020 (environ 25 500 millions) était destiné à la réponse immédiate à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, a expliqué l’agence dans un communiqué.

Sur ce montant, “la majorité” est allée à des petites et moyennes entreprises dans le but “d’éviter les processus d’insolvabilité et la perte d’emplois”, en particulier dans les pays qui “n’avaient pas les moyens budgétaires d’adopter des plans de sauvetage massifs” .

Ainsi, la valeur du financement des projets approuvés pour les PME a augmenté l’an dernier pour atteindre 30 600 millions d’euros, ce qui a profité à quelque 425 000 entreprises tout au long du bloc et a soutenu plus de 4,2 millions d’emplois.

De même, l’investissement environnemental de la BEI est passé à 16,8 milliards d’euros, a soutenu des projets d’infrastructure d’une valeur de 15 milliards d’euros et a consacré 14,4 milliards d’euros supplémentaires à des projets innovants.

“En 2020, nous avons montré qu’il n’y avait pas de contradiction entre investir dans la relance économique et investir dans l’action climatique et l’innovation. Tous nos objectifs sont liés”, a défendu le président du Groupe BEI, Werner Hoyer, lors d’une conférence de presse.

PLAN D’INVESTISSEMENT

En outre, l’entité a également mis à jour les chiffres d’investissement dans le cadre du plan d’investissement européen, connu à ses débuts sous le nom de “ plan Juncker ”, qui depuis sa création en 2015 jusqu’au 31 décembre 2020 a approuvé le financement de projets par une valeur totale de 102 800 millions d’euros.

Sur ce total, 69 800 millions ont été approuvés par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), le principal outil du plan, et 33 milliards ont été approuvés par le Fonds européen d’investissement (FEI), qui comprend le financement des petites et moyennes entreprises. .

L’Espagne reste le troisième pays avec le plus de fonds approuvés en termes absolus pour les projets, avec 13 163 millions d’euros et la BEI estime avoir mobilisé plus de 63 000 millions d’euros d’investissements. Devant encore la France (18 000 millions) et l’Italie (13 264 millions).