BRUXELLES, 8 (EUROPA PRESS)

Une vingtaine de députés européens ont appelé mardi l’UE à débloquer le processus d’adhésion de la Macédoine du Nord et de l’Albanie, afin d’entamer les négociations d’entrée avant la fin de l’année.

Après le feu vert en mars pour entamer les négociations avec l’UE, l’étape concrète pour entamer le dialogue, la conférence intergouvernementale, est bloquée par le refus de la Bulgarie, qui allègue des différences historiques et culturelles avec la Macédoine et appelle à un accord bilatéral avant les conversations. Ce veto retarde le calendrier fixé par la présidence allemande du Conseil et laisse en suspens les aspirations européennes des deux candidats.

Les députés avertissent que «l’impasse» actuelle des négociations met en péril la crédibilité de l’UE dans les Balkans et demandent à la Bulgarie et à la Macédoine de trouver une solution de compromis pour éviter de retarder davantage le processus d’adhésion.

En particulier, ils exhortent la Bulgarie à débloquer la voie européenne de ses voisins. “Il doit approuver l’ouverture de la conférence intergouvernementale dès que possible et, en tout cas, en décembre”, ont indiqué les députés européens dans leur déclaration commune dans laquelle ils demandent de valoriser les efforts de la Macédoine pour s’aligner sur l’UE. Ils exigent également que Skopje fasse «tous les efforts possibles» pour résoudre les différends avec Sofia.

L’adoption avant la fin de l’année des cadres de négociation et la convocation des conférences intergouvernementales pour la Macédoine du Nord et l’Albanie, qui donnent le signal de départ des négociations d’entrée, sont deux objectifs que Berlin s’est fixés en septembre. Cependant, l’attitude de la Bulgarie, acteur inattendu qui revendique des différences bilatérales avec la Macédoine sur des questions historiques et culturelles pour exercer son droit de veto, a compliqué le processus.

Le manque de progrès avec Skopje fait mal à Tirana dans ce cas. Après que les deux États des Balkans sont allés de pair dans le processus communautaire, la réticence à l’égard des réformes démocratiques et judiciaires de l’Albanie pèse encore plus avec le veto sur la Macédoine du Nord, un candidat que les Vingt-Sept jugent plus conforme aux principes de L’UE.

Sur la situation en Albanie, les députés insistent sur le fait qu’elle mérite également d’avancer sur la voie européenne et de justifier ses progrès en termes de réformes politiques et judiciaires. Les 23 eurodéputés qui ont signé la lettre sont pour la plupart originaires de pays d’Europe de l’Est et représentent des sensibilités différentes de l’arche parlementaire. Ils appartiennent à la famille populaire, libérale, socialiste et verte.