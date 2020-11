Dans l’image, le gardien Mauro Cardozo du 12 octobre. . / Nathalia Aguilar / Archives

Asunción, 16 novembre . .- Le 12 octobre, Itauguá, qui se bat pour sa permanence dans la première division du football paraguayen, a été projeté ce lundi en tête du tournoi de Clausura en battant le Sportivo Luqueño 3-2 lors d’un match du sixième jour.

Avec la victoire, l’équipe de la ville d’Itauguá, qui a présenté l’ancien défenseur international Pedro Sarabia comme nouvel entraîneur, a ajouté 10 points et accompagne Olimpia et Nacional en tête, bien qu’ils le surpassent en buts.

Les buts de l’équipe d’Itaugüeño ont été inscrits par Ariel Núñez (m.25), Pablo Zeballos (m.51) et Walter Bogado (m.89), tandis que ceux de Luqueño sont passés par Óscar Giménez (m.90 + 4) et Jorge Ortega (90 + 11).

Les hommes de Sarabia ont eu des moments difficiles après l’expulsion d’Alex Garcete à la 71e minute pour un jeu difficile averti à l’arbitre par le VAR, qui a précédé la réaction de Luqueño à la remise dans les minutes de remise.

C’est la troisième victoire en six jours du 12 octobre qui lui permet de respirer avec un peu de soulagement sur San Lorenzo et le général Díaz dans le tableau des moyennes sur trois saisons qui devrait définir la perte de catégorie de deux équipes.

Et dans un autre match joué ce soir, San Lorenzo a été battu par 1-2 contre Guaraní, avec lequel ils restent avant-dernier dans la zone rouge, bien que moins menacé que le général Díaz après son nul 1-1 contre Guaireña sur samedi dernier.

L’équipe “sainte” a pris la tête grâce à Ignacio Miño (m.14) et dans la seconde mi-temps a cédé au bureau des autochtones, qui l’a emporté grâce à Javier Báez (m.56), un penalty, et José Florentín (m .59).

Dans un autre match de la journée, Nacional a également sauté au sommet samedi dernier avec une victoire méritée contre Libertad, 2-0, grâce aux buts de Leonardo Villagra (m.50) et Carlos Arrúa (m.67) .

Et vendredi, River Plate a également remporté une autre victoire 3-2 contre Sol de América. Ramón Sosa (m. 3 et 55) et Marcelo González (m.34) ont marqué pour le premier, tandis que Gabriel Esparza (m.37) et Nildo Viera (m.48) ont marqué pour le perdant.

Lors de la sixième journée, le classique de la ligue entre Olimpia et Cerro Porteño est en suspens, reporté au 3 décembre en raison de la présence de joueurs de ces équipes dans l’équipe nationale qui conteste les qualifications pour la Coupe du monde Qatar 2022.