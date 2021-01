15 minutes. Au moins 3 membres de la Garde nationale américaine (USA) sont décédés mercredi soir après l’écrasement d’un hélicoptère à proximité de la ville de Rochester, dans l’État de New York, ont confirmé les autorités.

La Garde nationale a indiqué dans un communiqué que l’appareil, un UH-60 pour l’évacuation médicale, faisait partie de l’installation de soutien à l’aviation de l’armée, basée à l’aéroport de Rochester. L’hélicoptère était en mission d’entraînement.

Causes de la perte

Pour le moment, les causes de l’accident sont inconnues. Cependant, le shérif de Monroe, Todd Baxter, a déclaré que plusieurs personnes avaient appelé son bureau regarder l’appareil à basse altitude et entendre des sons qui pourraient indiquer un problème de moteur, tel que rapporté par le New York Times.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a été “dévasté” par l’accident d’hélicoptère et a déclaré que les drapeaux flotteraient en berne dans tous les bâtiments officiels au cours de la journée de ce jeudi, en souvenir des morts.

«Les membres de la Garde nationale sont nos citoyens-soldats qui servent et protègent volontairement ici et à l’étranger. J’adresse mes prières et mes condoléances ainsi que celles de tous les New-Yorkais à la famille, les proches et compagnons de ces héros, que nous n’oublierons jamais », a-t-il ajouté.