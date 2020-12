James Solano, un adolescent de 16 ans, est mort d’une blessure par balle au cou qu’il a reçue à la porte d’un entrepôt dans le Bronx (NYC).

Les agents ont répondu au 1097 Boston Road près de la 166e rue Est vers midi hier après un appel au 911 pour une agression.

Les services médicaux d’urgence ont transporté l’adolescent dans un hôpital local dans un état critique, mais il a ensuite succombé à ses blessures, a rapporté Pix11.

Le jeune homme se trouvait à «Ali Kings Deli» lorsqu’il a été touché par une balle vers 12h10, selon le NYPD. Le suspect n’a pas été arrêté et on ne sait pas non plus si Solano a été la cible des tirs ou s’il a été pris dans la fusillade.

Les entrepôts de New York ont ​​connu une augmentation de 63% des fusillades et le nombre de vols a triplé en 2020. De plus, avec Solano, sept personnes ont déjà été tuées dans ou devant ces petites entreprises.

Toute personne ayant des informations doit appeler le 1-800-577-TIPS (8477) et en espagnol le 1-888-57-PISTA (74782). Également via la page crimestoppers.nypdonline.org ou par SMS au 274637 (CRIMES), suivi de TIP577. Toutes les communications sont strictement confidentielles.