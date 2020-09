Lorsqu’un engin coule ou disparaît en mer, les équipes de recherche et de sauvetage s’appuient souvent sur des modèles informatiques pour déterminer où rechercher les survivants. Les modèles actuellement utilisés incorporent des données provenant de satellites et de capteurs offshore pour prédire la trajectoire d’un objet dérivant, produisant des cartes des zones où il est le plus susceptible de se trouver. Si la recherche initiale échoue, les modèles incorporent ces informations pour mettre à jour leurs prédictions.

Désormais, une équipe de chercheurs a développé un nouvel algorithme pour anticiper la localisation des objets à la dérive pendant les trois premières heures d’une recherche. Au lieu de modéliser la trajectoire d’une personne disparue, l’outil identifie des zones dans l’eau appelées profils d’attraction transitoire (TRAP), où les courants et les vagues conspirent pour attirer les objets à proximité. Aux premières heures des futures opérations de recherche et de sauvetage, la prise en compte de ces «attracteurs» auparavant cachés pourrait s’avérer cruciale pour sauver des vies.

Le mouvement de l’eau de mer peut être représenté mathématiquement comme un champ de vitesse, qui dans ce cas décrit la vitesse et la direction de l’eau en chaque point de la surface. Le nouvel algorithme, décrit en mai dans Nature Communications, utilise des données sur les vagues océaniques et des modèles de prévision de ce champ pour trouver les zones avec la plus forte attraction. Bien qu’invisible dans l’eau, chaque TRAP peut être dessiné sur une carte sous la forme d’une courbe d’environ 100 à 1000 mètres de long. À mesure que les conditions de surface changent, les TRAPs se déplacent assez lentement pour faire glisser des objets avec eux, de la même manière qu’un aimant se déplaçant sous une table peut tirer un objet en fer le long de la table.

L’auteur principal de l’étude, Mattia Serra, de l’Université de Harvard, et ses collègues ont testé la méthode sur le terrain en lançant des mannequins marqués par GPS dans les eaux turbulentes juste au sud de Martha’s Vineyard dans le Massachusetts. Chaque mannequin a suivi une trajectoire différente, mais «ils se sont tous regroupés sur le même TRAP», comme l’a prédit l’algorithme, dit Serra. Ces premiers tests ont été effectués près du rivage, mais les mêmes mathématiques prédisent la présence de TRAP en haute mer.

Lawrence Stone, scientifique en chef de la société de conseil scientifique Metron et concepteur en chef du protocole standard de recherche et de sauvetage de la Garde côtière américaine, se félicite de ces «résultats absolument fascinants et impressionnants». L’étude «cadre parfaitement avec le genre de choses que nous aimons faire, et c’est une bonne recherche scientifique qui tient le coup», déclare Stone, qui n’a pas participé à la nouvelle étude. «Mettons-le dedans.»

Stone souligne que l’outil TRAPs compléterait, et non remplacer, les modèles existants. Un porte-parole confirme que la Garde côtière travaille à incorporer les courbes TRAP dans ses cartes de prévision. Alors que la recherche se poursuit, Serra et ses collègues espèrent prendre en compte les effets du vent et de la flottabilité, augmentant ainsi la précision des prévisions.