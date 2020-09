Dave Johnson refuse de manger du poisson d’élevage près de Minneapolis. Le travailleur de la construction à la retraite, qui vit dans une zone rurale à 150 miles au nord des villes jumelles, affirme que «les déchets des touristes, le sel et l’engrais» rendent les poissons d’élevage de la région métropolitaine non comestibles. Mais pour Johnson, le «fossé entre les citadins et les ruraux» concerne bien plus que le poisson: il s’agit de la façon dont les individus se rapportent – ou ne se rapportent pas – à l’environnement. «Les citadins sont occupés à vivre sur la voie rapide, tandis que les communautés rurales sont vraiment à l’écoute de ce qui se passe dans la nature», explique Johnson, qui dit avoir voté pour Donald Trump en 2016 et associe l’amère division urbaine-rurale du pays à une mauvaise politique. faire: «De nombreux politiciens de la capitale de l’État votent des lois parce qu’il y a la pression des pairs», dit-il. « Mais ils ne savent pas vraiment à quoi ressemble la vie ici – et ils ne se soucient pas de nous. »

Shona Snater cite un autre type de division. Au lieu de la géographie, l’organisateur de la santé des sols, âgé de 31 ans, dans le sud-est du Minnesota, déclare que «les intérêts des entreprises [are] dicter la manière dont les politiciens pensent et agissent », notamment en matière d’environnement. «Il y a des progrès au niveau de la base», ajoute-t-elle. «Mais lorsque les agriculteurs utilisent la moitié de l’engrais qu’ils utilisaient, c’est terrifiant pour les agro-industries.» Démocrate enregistrée, Snater dit qu’elle pense que les deux partis politiques américains dominants peuvent être «rachetés». Elle accuse les entreprises de soutenir des «politiques terribles» qui favorisent les «économies d’échelle» et laissent de nombreuses personnes derrière elles. «Les petits et moyens agriculteurs disent:« Ces politiciens ne représentent pas mes meilleurs intérêts », dit Snater, notant que le Minnesota a perdu des fermes laitières à un rythme de près d’une par jour.

De telles frustrations autour des mécanismes habituels d’élaboration des politiques sont monnaie courante dans une grande partie des États-Unis.Dans une enquête du Pew Research Center de 2018 auprès de plus de 10000 Américains, 75% ont déclaré que la confiance dans le gouvernement fédéral avait diminué. Et lorsque l’enquête a demandé à qui les Américains faisaient confiance pour «agir dans le meilleur intérêt du public», la majorité des répondants ont révélé qu’ils avaient le plus confiance dans les scientifiques et l’armée – et le moins dans les élus. Brett Hennig, un défenseur de modes alternatifs de conduite de la démocratie, dit qu’il peut comprendre pourquoi.

«Si vous pensez qu’une démocratie idéale implique une délibération éclairée au sein d’un groupe représentatif de personnes, le système électoral actuel échoue sur les deux plans», déclare Hennig, titulaire d’un doctorat. en astrophysique. Il pense que ce que l’on appelle les «assemblées de citoyens» offre un meilleur moyen d’élaborer des politiques conformes aux intérêts réels des gens – avec un peu d’aide d’un algorithme.

Hennig explique les assemblées de citoyens en utilisant une logique simple: la société est composée de personnes jeunes et âgées, riches et pauvres, et pour la plupart entre les deux, de sorte que les décisions qui la gouvernent devraient impliquer plus directement un groupe représentant proportionnellement ce type de caractéristiques. Mais comme de nombreux citoyens ordinaires peuvent manquer de connaissances techniques sur les questions en jeu, les assemblées de citoyens invitent ces personnes à prendre des décisions dans un «environnement délibératif» – dans lequel ils peuvent consulter des experts pour «réduire l’effet des préjugés, des informations trompeuses et de l’ignorance». en découvrant un problème et en évaluant les solutions possibles, dit Hennig. À partir de là, ces citoyens élaborent en collaboration des recommandations que les décideurs politiques doivent examiner.

Philipp Verpoort, un Ph.D. candidat en physique à l’université de Cambridge en Angleterre, est un autre scientifique qui milite pour des assemblées de citoyens. «Tout le monde parle des trois P: pessimisme, populisme et polarisation. Et nous en sommes à ce stade où les gens se séparent en groupes, ne font pas confiance à leurs politiciens et rien ne se fait », dit-il. « Mais quand les gens voient une décision prise par des gens comme eux, ils y font confiance. »

Pour transformer leurs théories en pratique, Hennig, Verpoort et leurs collègues codirigent la Sortition Foundation – une organisation à but non lucratif qui offre des «services de sélection et de stratification» pour les assemblées de citoyens et les organes délibérants similaires. Selon Verpoort et Hennig, la fondation (qui est financée en grande partie par les paiements reçus pour ses services) a soutenu une vingtaine de projets de ce type parmi les 200 environ que divers organismes organisateurs ont accueillis dans le monde. L’un des efforts les plus célèbres, auquel la Fondation Sortition n’a pas participé, a eu lieu en Irlande, où une assemblée de 99 personnes a incité le pays en 2018 à abroger une loi qui avait effectivement interdit l’avortement. Mais une grande partie du buzz aujourd’hui concerne le changement climatique et le Royaume-Uni: après une série de petits rassemblements dans les villes en 2019, 110 citoyens ont été sélectionnés plus tôt cette année pour le projet Climate Assembly UK du pays. Dans le cadre de cette délibération, les participants ont été invités à recommander des moyens pour le gouvernement du Royaume-Uni d’atteindre son objectif juridiquement contraignant d’émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici 2050.

Après s’être rencontrés en personne et pratiquement plus de six week-ends entre janvier et mai, les participants a récemment publié son rapport final sur les recommandations politiques, qui vont de la perception d’une taxe sur les voyageurs aériens fréquents à l’investissement dans les transports publics à faible émission de carbone.

Utiliser un algorithme pour construire un modèle à l’échelle d’une société

Avec la précision d’un mathématicien, Hennig explique comment un algorithme qu’il a créé a généré le «mini public» de 110 personnes parmi les 67 millions d’habitants du Royaume-Uni. Le processus a commencé par l’envoi d’invitations à 30 000 ménages à partir de la base de données postale du pays. Hennig dit qu’une sélection complètement aléatoire aurait biaisé les réponses vers les personnes à revenus plus élevés (qui sont plus susceptibles d’avoir le temps et l’argent pour participer). Ainsi, 20% des individus échantillonnés ont été invités au hasard dans les «zones les plus défavorisées», et 80% ont été choisis au hasard dans chaque région. Afin de réduire davantage les effets du biais de sélection lié au revenu, les participants se sont vu promettre une petite allocation et des remboursements de voyage.

Sur les 30000 personnes invitées, près de 2000 ont accepté et complété une enquête en ligne indiquant sept caractéristiques: leur identité de genre, leur âge, leur appartenance ethnique, leur niveau de scolarité, leur emplacement, la description de leur résidence comme urbaine ou rurale et leur niveau de préoccupation face au changement climatique. Hennig a appliqué son algorithme à ces 2000 répondants pour sélectionner 110 participants qui représenteraient proportionnellement le Royaume-Uni par rapport à ces sept catégories.

Pour commencer le processus, l’algorithme a parcouru les réponses à l’enquête et sélectionné au hasard et à plusieurs reprises dans la «catégorie la plus difficile à remplir», explique Hennig. Il ajoute qu’il était au départ (et sans surprise) le plus difficile de trouver des répondants parmi ceux qui se déclaraient «pas très préoccupés» ou «pas du tout préoccupés» par le changement climatique. L’algorithme a continué en sélectionnant le groupe démographique «le plus dans le besoin» – «déterminé par le maximum du rapport entre le nombre de personnes encore nécessaires pour remplir un quota de catégorie et le nombre de personnes disponibles pour la sélection dans cette catégorie», explique Verpoort – jusqu’à il a attiré 110 noms. En fin de compte, bien que le site Web de Climate Assembly UK prévienne que l’algorithme «a légèrement suréchantillonné» certaines données démographiques, la distribution des sept catégories par le groupe sélectionné correspondait très étroitement à celle du Royaume-Uni.

Mais Jonathan Mattingly, professeur de mathématiques à l’Université Duke, qui utilise également des algorithmes pour tenter d’aider à réparer la démocratie, conteste ce cadre. «Qui détermine quelles catégories éclairent la prise de décision? Il s’agit peut-être de votre revenu familial avant l’âge de 16 ans, ou si vos parents étaient des immigrants », dit Mattingly, faisant référence aux sept caractéristiques utilisées par Hennig et Verpoort. «Comment savons-nous quels facteurs expliquent la clarté, l’empathie et le caractère décisif?»

Geoff Bedford, participant à un «jury de citoyens» (une plus petite assemblée de citoyens) sur le climat, à la ville de Leeds, en Angleterre, se dit également préoccupée par la manière dont ces assemblées sont organisées. Il souligne spécifiquement le processus d’expertise. « Plus [participants] semblaient se fier uniquement à l’opinion de soi-disant climatologues », dit Bedford, qui doute que les humains provoquent le changement climatique. Les participants, ajoute-t-il, «n’ont pas le temps de lire les conclusions de [the experts’] rapports et, naturellement, accepter les extraits sonores des médias grand public. »

Verpoort et Hennig rétorquent que, pour des raisons pratiques, la plupart des organisateurs d’assemblages donnent la priorité aux experts dont les recherches sont évaluées par des pairs – et la grande majorité de ces recherches confirme le réchauffement climatique anthropique. Mais pour s’assurer que des personnes comme Bedford fassent toujours partie de la conversation, un autre algorithme a été utilisé lors de Climate Assembly UK. «Une fois que vous avez réuni un groupe diversifié de personnes représentant la société dans une pièce, vous ne voulez pas que tous les climato-sceptiques se retrouvent à la même table et ne parlent à personne d’autre», déclare Verpoort. Pour éviter ce regroupement, il a créé un algorithme pour diviser l’échantillon de 110 personnes en tableaux de huit individus, parmi lesquels les sept catégories – âge, lieu, etc. – étaient représentées proportionnellement.

Les assemblées de citoyens peuvent-elles fonctionner aux États-Unis?

Même si les assemblées de citoyens se révèlent efficaces ailleurs, certains doutent qu’elles fonctionneraient aussi bien aux États-Unis – et que les gouvernements fédéral et locaux du pays prendraient les recommandations qui en découlent très au sérieux. Mais Crystal Chissell, vice-présidente des opérations et de l’engagement de l’organisation environnementale à but non lucratif Project Drawdown, se dit «absolument» convaincue que les Américains ordinaires peuvent aider à élaborer des politiques réalisables. Elle cite Cincinnati, où des centaines d’habitants ont participé à l’élaboration du Plan Cincinnati vert de 80 stratégies fondées sur des preuves pour réduire les émissions de carbone de la ville de 80% d’ici 2050. «Les gens ordinaires sont très avisés lorsqu’il s’agit de voir les co- avantages des solutions climatiques », explique Chissell, expliquant que beaucoup veulent simplement que des politiques profitent à leur santé, à leur bien-être et à leurs finances tout en s’attaquant au changement climatique.

James Fishkin, professeur de communication et de sciences politiques à l’université de Stanford, est l’un des principaux champions américains de l’élaboration de politiques axées sur le peuple. Il est connu pour avoir développé le sondage délibératif, un processus qui, comme les assemblées de citoyens, utilise un échantillonnage aléatoire stratifié pour rassembler un groupe représentatif de citoyens, faciliter une délibération éclairée entre eux et mettre en évidence les «priorités exploitables» des gouvernements.

Dans le passé, les sondages de Fishkin ont été utilisés pour promouvoir des politiques telles que les choix énergétiques durables au Texas, au Nebraska et au Vermont. Et il dit que America in One Room, un récent rassemblement national de 523 citoyens (un échantillon stratifié et aléatoire qui était représentatif de l’électorat américain en termes d’attitudes et de données démographiques) a montré qu’ils peuvent également renforcer la compréhension entre les idéologies politiques. «Lorsqu’un candidat veut gagner une élection, il déploie des arguments unilatéraux juste pour susciter l’indignation», dit Fishkin. «Mais lorsque vous donnez aux gens les moyens d’aller au-delà du tribalisme et d’examiner une question dans les meilleures conditions possibles – dans le cadre d’une discussion fondée sur des données probantes avec de multiples perspectives – il y a plus de consensus politique et moins d’attrait vers les extrêmes.»

Johnson, l’ouvrier du bâtiment à la retraite, peut offrir une preuve de cette théorie. Il a récemment participé aux Dialogues sur le climat rural, une série de «jurys de citoyens» basés au Minnesota qui ont été organisés par le Jefferson Center à but non lucratif, qui a été l’un des premiers à adopter de tels jurys aux États-Unis. n’est pas d’accord avec la position de Trump sur le changement climatique et comprend mieux ses effets. «Pour entendre comment le changement climatique est à l’origine de la perte de leurs maisons par les ours polaires, de nos forêts changeantes et des fortes pluies qui empêchent mes copains de construction de travailler, j’ai tellement appris», ajoute Johnson.

Snater, l’organisatrice de la santé des sols, affirme également que les Dialogues sur le climat rural lui ont ouvert l’esprit à de nouvelles perspectives. Bien qu’elle dise avoir passé une grande partie de sa vie à faire des recherches sur le changement climatique, Snater pense que le jury l’a aidée à mieux comprendre comment le phénomène est lié aux expériences sur le terrain de ses voisins. « Cette femme [from the dialogues] a raconté une histoire de panne de carburant et de vie dans une maison froide pendant quelques semaines avec ses enfants », dit-elle. «Ce fut un moment réel où j’ai réalisé:« Tout le monde n’est pas dans la même position que moi. »