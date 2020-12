PHOTO DE DOSSIER: La figure de l’opposition russe Lyubov Sobol participe à une manifestation marquant le cinquième anniversaire du meurtre du politicien Boris Nemtsov le 29 février 2020 (REUTERS / Shamil Zhumatov)

Un allié important du chef de l’opposition russe, Alexei Navalny, a été arrêté ce vendredi après avoir frappé à la porte de l’appartement d’un présumé agent de sécurité qui a révélé par inadvertance les détails de l’empoisonnement présumé de Navalny avec un agent neurotoxique de l’époque soviétique.

Lyubov Sobol, un personnage clé de la Navalny Anti-Corruption Foundation, a été détenu pendant 48 heures après une journée d’interrogatoire sur de violentes accusations d’intrusion. L’action faisait suite à la tentative de Sobol lundi de pénétrer par effraction dans l’appartement moscovite de l’agent présumé, que Navalny avait précédemment amené à décrire les détails de l’empoisonnement présumé.

Sobol a nié les allégations et a insisté sur le fait qu’il n’avait violé aucune loi en sonnant à la porte de l’appartement. Alors que Sobol était interrogée, le Comité d’enquête de l’État a publié une déclaration l’accusant d’intrusion; accusation que ses collègues ont rejetée.

Plus tôt cette semaine, Navalny a publié un enregistrement d’un appel téléphonique qu’il a dit avoir passé à un homme qu’il a identifié comme étant Konstantin Kudryavtsev et décrit comme un membre présumé d’un groupe d’officiers du Service fédéral de sécurité, ou FSB, qui l’aurait empoisonné avec l’agent de l’ère soviétique Novichok en août et a ensuite tenté de le dissimuler.

Konstantin Kudryavtsev, le présumé agent de sécurité russe enquêté par Navalny et Sobol

Navalny, qui est en convalescence en Allemagne, a déclaré avoir téléphoné à l’homme quelques heures avant que le groupe de recherche Bellingcat ne publie un rapport alléguant que des agents du FSB avec une formation spécialisée en armes chimiques l’avaient suivi pendant des années et étaient proches quand a été empoisonné.

Lors de l’appel, Navalny s’est présenté comme un agent de sécurité et a séduit son interlocuteur en lui faisant partager les détails de la prétendue opération d’empoisonnement et il a reconnu qu’il était impliqué dans le «traitement» des sous-vêtements de Navalny afin qu’il n’y ait «aucune trace» de poison.

FILE PHOTO: l’opposition russe Alexei Navalny lors d’une manifestation à Moscou en février dernier. (. / EPA / YURI KOCHETKOV)

Navalny est tombé malade lors du vol du 20 août au-dessus de la Russie et a été transporté à Berlin alors qu’il était encore dans le coma pour être soigné deux jours plus tard. Des laboratoires allemands, français et suédois et des tests de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ont établi qu’il avait été exposé à un agent neurotoxique Novichok de l’époque soviétique.

Les autorités russes ont nié avec véhémence toute implication dans l’empoisonnement, et le FSB a rejeté l’enregistrement publié par Navalny comme étant faux.

Avec des informations d’AP

