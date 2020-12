Les médecins et les infirmières ont directement demandé aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC) d’envisager des pulvérisations nasales pour lutter contre la pandémie

Un Américain sur 1000 est décédé des suites d’un coronavirus depuis le premier, le 6 février, selon les calculs effectués avec le baromètre de l’Université Johns Hopkins.

Les États-Unis ont une population de 330 753 142 millions de personnes selon le recensement, tandis que le nombre de décès dans le pays jusqu’à présent dans la pandémie est de 331 116.

Les décès aux États-Unis sont plus élevés que ceux au Brésil et en Inde combinés, les deux pays les plus touchés par la pandémie dans le monde derrière le pays nord-américain.

La pandémie a frappé particulièrement durement les États-Unis ces dernières semaines, où un maximum d’enregistrements de cas et de décès quotidiens a été enregistré et, malgré le fait qu’elle ait montré une certaine accalmie dans la hausse des cas, les effets sur les hospitalisations se font encore remarquer dans le les zones les plus touchées.

C’est le cas en Californie, où plusieurs hôpitaux ont rapporté ce samedi que leurs lits en unité de soins intensifs étaient épuisés, selon CNN.

De même, il est à craindre qu’après Noël, les contacts montrent une augmentation similaire à ce qui s’est passé après Thanksgiving.

L’apparition de la nouvelle mutation du virus SARS-CoV-2, appelée N501Y, au Royaume-Uni, met le monde entier à bout, parce que cette nouvelle version du virus «plus puissant» représente un nouveau défi pour le monde de la science: étudier en profondeur ce que signifie cette nouvelle mutation et comment la combattre.

Le Royaume-Uni n’exclut pas de limiter davantage de zones par extension de la nouvelle souche

Après avoir remarqué une augmentation des cas de contagion et de décès dans le pays européen, selon la revue Science, le 8 décembre, des scientifiques et des experts en santé publique sont arrivés à la conclusion que la cause était due à une variante de COVID-19. Deux semaines plus tard, le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la nouvelle souche de coronavirus détectée en Angleterre était “incontrôlable” et c’est pourquoi le gouvernement avait dû agir “rapidement et de manière décisive”, se référant au confinement imposé à Londres et dans le sud-est du pays.

Dans Afrique du Sud, une version similaire du virus qui, selon les scientifiques qui l’ont détecté, partage l’une des mutations observées dans la variante britannique. Ce virus a été trouvé dans jusqu’à 90% des échantillons dont les séquences génétiques ont été analysées en Afrique du Sud depuis la mi-novembre.

“C’est un vrai avertissement qu’il faut faire plus attention”, a déclaré dans un dialogue avec le New York Times Jesse Bloom, biologiste évolutionniste au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle. “Sans doute, ces mutations vont se propager et, en définitive, la communauté scientifique doit surveiller ces mutations et décrire celles qui ont des effets ».

