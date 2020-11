Gabigol a reçu la chemise de Carlos Tevez en cadeau

Le 23 novembre 2019, Gabigol est devenu le héros de Flamengo et le principal bourreau de River, qui a perdu le final de la Coupe Libertadores en trois minutes. L’équipe de Marcelo Gallardo gagnait 1 à 0 pour les deux Rafael Santos j’ai effacé à 14 minutes de la première moitié, mais Gabriel Barbosa a marqué à 44 ′ et 46 ′ du complément pour donner un triomphe historique à l’équipe brésilienne au stade monumental de Lima, au Pérou.

Depuis très tôt, les réseaux sociaux étaient inondés de mèmes et de souvenirs. Bien sûr, Les partisans de Boca ont célébré le premier anniversaire de la défaite inoubliable du rival de toute la vie. Mais ce n’était pas la seule raison pour laquelle Gabigol est devenu une tendance Twitter d’Argentine, depuis ce lundi la direction xeneize lui a donné un t-shirt très spécial. Le Brésilien a pris le veste numéro 10 de Boca, avec le nom de Carlitos. Les images ont été partagées par les réseaux du club brésilien.

Gabriel Barbosa de Flamengo célèbre après avoir marqué le deuxième but de son équipe contre River Plate en finale de la Copa Libertadores, disputée au stade monumental de Lima, au Pérou. 23 novembre 2019. REUTERS / Guadalupe Pardo / Archive

Flamengo s’est entraîné au complexe Pedro Pompilio avant le match ce mardi, à partir de 21h30, contre Racing pour le départ du Huitièmes de finale de la Copa Libertadores. Les membres du Boca Soccer Council, Marcelo Delgado, Jorge Bermúdez et Raúl Cascini, ainsi que d’autres dirigeants de la distribution de Rio de Janeiro se sont approchés de là.

Le Racing Club, frappé par la faiblesse présente dans le tournoi local et le récent départ de Diego Milito en tant que secrétaire technique, affrontera le champion en titre du tournoi et l’une des équipes les plus fortes d’Amérique du Sud ces dernières années au stade Juan Domingo Perón. , situé à Avellaneda. La réunion sera arbitrée par le Vénézuélien Alexis Herrera et sera télévisée par le signal câblé ESPN 2.

L’Académie a été éliminée de la lutte pour le titre de la Coupe de la Ligue professionnelle, dans laquelle elle se situe à la dernière place de la zone 1, sans unités, après quatre défaites consécutives contre l’Atlético Tucumán (2), Arsenal et Unión de Santa Fe. Outre la pâle actualité de l’équipe, l’institution Avellaneda a subi ce dimanche un choc au niveau de la direction: le «Prince» Diego Milito s’est retiré dans son rôle de directeur sportif pour ne pas partager «le modèle et le Les idées du président »Víctor Blanco.

Flamengo, quant à lui, mène le Brasileirao avec 39 points (comme l’Atlético Mineiro), et le dernier jour (22e), ils ont battu Coritiba 3-1 après quatre dates sans victoires (deux nuls et deux chutes). Face à l’affrontement contre l’équipe académique, l’entraîneur Rogerio Ceni ne pourra pas compter sur la présence du défenseur Rodrigo Caio et du milieu de terrain Thiago Maia en raison de différentes blessures musculaires.

Cependant, l’ancien gardien de but multi-champion avec São Paulo du Brésil aura à sa disposition les joueurs Gabriel «Gabigol» Barbosa, Filipe Luis et Diego, qui se sont remis de divers maux physiques. Le Racing Club et Flamengo se sont rencontrés deux fois dans leur histoire pour les tournois officiels de la Conmebol avec un match nul 3-3 et une victoire 1-0 pour La Academia, pour les demi-finales de la Super Coupe d’Amérique du Sud 1992.

