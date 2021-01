Un an après la mort de Kobe, sa fille Natalia Bryant subit un accident

Un an après la mort de Kobe Bryant, sa fille aînée Natalia subit un accident en skiant dans le Montana Vanessa Bryant, épouse du célèbre joueur, a organisé un voyage à la neige avec ses trois filles C’est elle qui a publié une série de vidéos de sa fille, avec visage de choc et de douleur, pendant qu’ils traitaient la blessure

C’était le premier Noël de la famille Bryant, sans Kobe et Gigi. Malgré tout, Vanessa Bryant, épouse du célèbre joueur, a organisé un voyage dans la neige avec ses trois filles, peut-être avec la volonté de leur remonter le moral et de les remplir de joie.

D’après les images de Vanessa Bryant publiées sur les réseaux sociaux, la famille était heureuse: Natalia, 17 ans, Bianka, quatre ans, et Capri, qui en a déjà une. Ils ont tous souri pour la photo et se sont amusés, jusqu’à ce que Natalia subisse un accident inattendu en skiant.

Vanessa Bryant est celle qui a raconté ce qui s’est passé via son compte Instagram, où elle a publié une série de vidéos de sa fille, avec un visage de choc et de douleur, pendant qu’ils soignaient sa blessure. Tout le monde dans la vidéo a pris la situation avec grâce, y compris Vanessa, qui lui dit: “Qui vous dit d’aller skier!”

«Entorse des doigts et du poignet (à déterminer jusqu’à ce que le gonflement diminue)» était le résultat du ski d’aventure de la jeune femme, selon ce que sa mère a écrit en bas de la vidéo.

«C’est une récompense pour me moquer des doigts de papa @nataliabryant Je m’attendais à ce que Vitti me tire un doigt alors j’ai essayé de la distraire. Heureusement, ce n’était pas nécessaire. Nous connaissons Dustin et sa famille depuis que Natalia a 5 ans. Natalia et sa fille aînée, Shayna, étaient ensemble dans le ballet. Gigi et Aly ont joué au football ensemble. Très reconnaissant pour les bonnes personnes qui viennent pour nous et nous aident lorsque nous en avons le plus besoin. Merci d’avoir vérifié le petit doigt de ma Nani et de m’avoir cassé le dos », a-t-il ajouté dans la publication.

La légende du basketball Kobe Bryant et sa fille Gianna sont décédées le 26 janvier dans un accident d’hélicoptère. La nouvelle a secoué non seulement le sport, mais le monde entier.