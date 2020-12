Infpbae a fait le tour de la crise de la société Vicentin, un an après l’annonce du défaut (Pablo Lupa)

Il y a un an, en décembre 2019, la société Vicentin, qui était autrefois l’un des principaux agro-exportateurs du pays, a déclaré un défaut de près de 100 milliards de dollars et est entrée dans une crise dont elle ne peut toujours pas sortir.

Le cabinet est contrôlé juridiquement et a une grande faillite à la remorque. Pendant quelques mois, le gouvernement a proposé d’intervenir et de l’exproprier, mais s’est retiré du projet. Ce qui suit est une revue des principaux événements qui ont plongé Vicentin dans la situation actuelle.

1- «Stress financier»

Le 5 décembre 2019, Vicentin a surpris le marché des céréales et le secteur agro-industriel argentin. C’est une déclaration, La société Santa Fe a indiqué qu’elle entreprendrait une restructuration des paiements à ses créanciers, car elle était entrée dans une situation de “difficultés financières”, plus pour les problèmes externes que pour les opérations internes.

Dans le mémoire présenté par l’agro-exportateur, il a fait valoir qu’au-delà de ses importants investissements, qui ont conduit à une augmentation de la mouture et des expéditions à l’étranger, ils avaient été «négativement affectés par un contexte de crises récurrentes, une augmentation des taux de financement, fermeture des marchés et augmentation permanente du coût argentin ».

Bien qu’à ce moment-là, on supposait que la société avait «retardé les paiements» de 350 millions de dollars à ses créanciers, principalement des producteurs qui livraient leurs céréales, au fil des jours, des données montrant l’ampleur réelle du défaut de Vicentin ont commencé à apparaître. , avec plus de 2 600 créanciers touchés, parmi lesquels des banques publiques et étrangères, et une dette de l’ordre de 100 000 millions de dollars.

2- Le concours

Le 6 mars, le juge de première instance civile et commerciale de la deuxième dénomination de Reconquista Reconquista, Fabián Lorenzini, a accepté l’ouverture du concours préventif demandé en février. Là, Vicentin a déclaré des dettes auprès de 2 638 créanciers pour un montant de 99 345 millions de dollars.

Dans la désagrégation, la société Santa Fe a déclaré des obligations auprès de 1895 créanciers pour l’achat de céréales, 586 fournisseurs de biens et services, 37 créanciers financiers, 19 créanciers fiscaux, douaniers et sociaux, 98 créanciers actionnaires et trois sociétés liées à la société avec des crédits perception en attente.

Fabián Lorenzini, juge de reconquête

Selon un rapport du gouvernement national, la dette la plus représentative visait des entités financières, qui s’élevait à 63 962 millions de dollars, dont 18 182 millions de dollars correspondaient à Banco Nación. Quant aux producteurs, la dette s’élevait à 25 657 millions de dollars.

3- Intervention et expropriation

Si le défaut de Vicentin a surpris l’ensemble du secteur agricole, l’annonce de l’intervention et de l’expropriation a surpris tout le pays. Après l’après-midi du 9 juin, le président Alberto Fernández a annoncé la signature d’un DNU pour son intervention et qu’il enverrait un projet d’expropriation au Congrès national.

Rencontre à Olivos entre le président Alberto Fernández et la direction de Vicentin, dont le regretté PDG de l’entreprise, Sergio Nardelli. C’était quelques jours avant l’annonce du gouvernement d’intervenir dans l’agro-exportateur

“Il s’agit d’une opération de sauvetage d’une entreprise en faillite, qui permettra sa continuité, donnera la tranquillité d’esprit à ses travailleurs et garantira à quelque 3 000 producteurs qu’ils auront quelqu’un à qui continuer à vendre leur production”, a déclaré Fernández, ajoutant que Les Argentins doivent être très heureux car nous faisons un pas vers la souveraineté alimentaire ».

Le plan exécutif prévoyait, une fois le projet d’expropriation approuvé par le Congrès national, que tous les actifs du groupe Vicentin feront partie d’un groupe fiduciaire qui sera en charge de YPF Agro, une division de la compagnie pétrolière d’État.

4- La décision de Lorenzini: un dur revers pour le gouvernement

Seulement 10 jours plus tard, le juge Lorenzini a décidé de renverser les intentions du gouvernement d’intervenir la société pendant 60 jours, alors que son plan d’expropriation commençait à faiblir. Quelques jours auparavant, la délégation intervenante du gouvernement était présente à Avellaneda pour prendre les rênes de l’entreprise, en déplaçant le conseil d’origine, au milieu d’une mobilisation de la ville de Santa Fe d’Avellaneda en solidarité avec l’entreprise.

Cependant, le 19 juin, avec un jugement de 14 pages, le magistrat de la Reconquista a non seulement rétabli le conseil d’administration de l’entreprise dans ses fonctions, mais a également réduit le rôle des auditeurs à celui de simples observateurs.

La population d’Avellaneda, à Santa Fe, mobilisée en solidarité avec l’entreprise Photo NA

“Par mesure d’auto-satisfaction et après dépôt d’un nantissement, que les administrateurs naturels de la société en faillite, nommés en vertu de la dernière assemblée générale ordinaire, continuent d’exercer les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, conformément à ses statuts”, Lorenzini a indiqué dans la décision et ajouté que “les auditeurs désignés dans le DNU 522/2020 du PEN, pourront continuer à développer leur tâche, avec le degré de contrôle des contrôleurs”.

5- L’effet indésirable: rejets et protestations

Si le gouvernement a tenu pour acquis le rejet du secteur des entreprises et d’une partie de l’opposition, ce qu’il n’a pas prévu, ce sont les mobilisations massives pour rejeter la mesure officielle. Le samedi 20 juin, peu de temps après l’annonce du gouvernement, des milliers de personnes ont participé à une banderole de défense des biens dans près de 60 villes du pays, avec le slogan «Aujourd’hui, c’est Vicentin, demain c’est toi».

Mobilisations dans tout le pays pour la défense de la propriété privée (Pablo Lupa)

L’épicentre des manifestations était la ville d’Avellaneda, où la société céréalière est basée, mais le rejet de l’initiative officielle a atteint l’obélisque de la ville de Buenos Aires et la Quinta de Olivos. De même, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs capitales de province et dans les villes de l’intérieur, parfois le long des routes.

6- Proposition “dépassement” de Santa Fe et retour en arrière du gouvernement

Avec une vague de protestations au prix fort, un grave revers judiciaire et un climat raréfié au sein même du gouvernement, le gouverneur de Santa Fe, Omar Perotti, a présenté un plan «superadorz, ​​pour reprendre le contrôle de l’entreprise.

Le plan gouvernemental de Santa Fe proposait une intervention de l’entreprise, mais avec deux auditeurs proposés par la province et un par la nation. De toute évidence, il était prévu de déplacer le conseil, un problème qui ne s’est pas produit, même si la demande d’intervention était ouverte à une décision de Lorenzini.

Omar Perotti, gouverneur de Santa Fe

Sans expropriation comme plan, Fernández a annulé la DNU qui prévoyait l’intervention. A travers son compte twitter, il a assuré que «le juge intervenant n’a pas permis à l’Etat de connaître les véritables responsabilités de l’entreprise et a également empêché l’accès à l’intervention et maintenu les administrateurs eux-mêmes dans leurs fonctions, qu’avant la passivité du tribunal, ils n’ont toujours pas livré le Bilan 2019 ». Compte tenu de cela, il a assuré que l’Etat “n’engagera pas de ressources publiques tant que le conseil actuel reste dans l’entreprise, ni n’intégrera une fiducie”.

7- Bilan négatif et doutes de la Nation

Après plusieurs commandes et des mois de retard, Vicentin a livré le solde pour 2019, dans lequel il a déclaré des pertes de 52536 millions de dollars et une valeur nette négative de 17502 millions de dollars. Un contraste frappant avec les résultats de 2018, où elle avait enregistré un bénéfice de 2829 millions de dollars et des capitaux propres de 30542 millions de dollars.

Vicentin a expliqué que les pertes étaient dues à l’impact de la dévaluation après le PASO en août, au manque de disponibilité de financement et à la suppression du différentiel entre l’exportation de céréales et de produits transformés avec une baisse générale des marges de mouture, particulièrement dévastateur dans une entreprise comme Vicentin, avec une dette structurelle importante, une grande capacité d’usinage et des coûts fixes associés ».

A cet égard, la Banco Nación a dénoncé le bilan comme “faux” en considérant que celui présenté aux banques nationales et étrangères pour obtenir des prêts et celui de maintenant il y a une différence “si grande qu’il y a 1,8 milliard de dollars” entre une et autre.

8- Directoire sans héritiers

Après cette tempête, Vicentin a décidé de faire un pas en avant en changeant le conseil d’administration et en excluant les membres de la famille fondatrice, qui ont été interrogés non seulement par le gouvernement national, mais aussi par leurs créanciers, en particulier les financiers, semant des soupçons sur des manœuvres illégales présumées.

La stratégie du nouveau conseil d’administration est de positionner l’entreprise sur le marché avec une composition où les créanciers commerciaux deviennent actionnaires et un partenaire local se joint pour soutenir la majorité du capital national. De même, il cherche à regagner la confiance des producteurs pour qu’ils reviennent approvisionner l’entreprise, ont indiqué les dirigeants à Infobae.

Claudio Lozano, directeur de la Banco Nación, l’un des promoteurs des plaintes contre Vicentin. Photo NA

Vicentin maintient ses installations opérationnelles de transformation des céréales d’autres entreprises. Les contrats de fasón sont devenus l’une des options pour avancer avec l’entreprise, avec des opérations déjà fermées pour cette saison agricole qui permettra d’atteindre la capacité opérationnelle de l’usine à 75%. de soja, à San Lorenzo, près de Rosario. En revanche, malgré les effets de la sécheresse dans le nord de notre pays, où un grand nombre d’hectares de tournesol sont développés, il couvrirait 50% de la capacité de l’usine de Ricardone.

9- L’intervention décidée par le juge

Les tentatives du gouvernement ayant été loin derrière et un an après le défaut, Le juge Lorenzini a décidé jeudi dernier que l’intervention de la société serait réalisée pendant 90 jours, même si elle pourrait être prolongée. Le contrôleur sera Andrés Shocron, l’un des observateurs qui avait été proposé par le comité des créanciers, et le sous-contrôleur devra être désigné par la province de Santa Fe.

Dans une décision de longue durée, le juge a examiné le «contexte actuel d’incertitude sur le passé et la direction actuelle de l’entreprise en crise» et a opté pour une intervention en raison de «l’omission récurrente et systématique de fournir des informations qui était requise par cette essayé », mais n’a pas retiré la carte.

10- La “surprise” de Vicentin

Le conseil d’administration de la société a pris la décision du tribunal avec “surprise”, mais a précisé qu’il collaborera. «Nous avons reçu avec une profonde surprise et inquiétude une nouvelle tentative d’intervention de la société depuis la récente résolution du juge Lorenzini, en charge du tribunal de première instance, civile et commerciale de la ville de Reconquista. La société comprend qu’il n’y a pas de raisons factuelles ou de motifs juridiques corrects qui le justifient et qu’elle fera donc appel par les canaux prévus par la loi “, a-t-il déclaré dans un communiqué dans lequel il a ajouté que” la société continuera à fournir la plus large collaboration à la les autorités judiciaires, les autorités de contrôle, les mises sous séquestre, le commissaire aux comptes actuellement désigné et tous les organes de contrôle imposés dans le cadre de la procédure de faillite ».

