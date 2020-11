La direction s’est rendue à Paris en 2019 pour négocier

Celui qui a su être le vice-président sportif du FC Barcelone sous la présidence de Josep Maria Bartomeu, Javier Bordas, a révélé plusieurs secrets en matière de transferts. En plus de dire que le club ne voulait pas embaucher des joueurs comme Haaland, Mbappé, Morata et Courtois, il a également expliqué ce qui était arrivé à Neymar.

Un an après le départ du footballeur en août 2017 au PSG, les dirigeants ont commencé à envisager la possibilité d’un retour du Brésilien, sachant qu’un trident avait été dissous qui aurait pu entrer dans l’histoire.

Dans chaque fenêtre de transfert, il y avait des spéculations sur un retour possible, cependant, Bordas a découvert comment était le dernier mouvement pour récupérer les anciens Saints à la mi-2019 et comment il a été frustré à la dernière minute.

Neymar était prêt à rentrer et le père à payer 20 millions d’euros

«C’était un voyage pour signer Neymar. Nous avons demandé au PSG de nous faire une offre. C’était la première fois qu’il nous faisait une offre pour que nous puissions le signer », a rappelé l’ancien manager.

“Nous avons offert au PSG 110 millions plus Todibo, Rakitic et le prêt de Dembélé. PSG voulait 130 millions plus Todibo, Rakitic et le transfert de Dembélé », a-t-il reconnu en dialogue avec El Partidazo de COPE et Radio MARCA.

“Le père de Neymar a proposé de mettre ces 20 millions et je pense qu’ils auraient pu être abaissés par la pression exercée par Neymar. Au moment où le père a dit qu’il les avait mis, Le PSG ne voulait pas démissionner, même si j’avais fini par les récupérer. Nous avions une limite que nous ne pouvions pas dépasser. C’était très proche », a assuré Bordas.

Le PSG a fait marche arrière à la dernière minute – REUTERS / Ozan Kose

La confiance que le conseil d’administration de Barcelone et la star brésilienne avaient en rejoignant le club était telle que le joueur lui-même avait déjà commencé à découvrir où il pouvait vivre: “ Neymar a appelé un de mes amis qui vivait près de chez lui. Barcelone pour lui demander s’il lui a loué une maison. Ney avait l’air très proche. Griezmann vit maintenant dans cette maison ».

Enfin, Bordas a été consulté sur ce qu’il adviendra de Messi, qui s’il ne renouvelle pas son contrat sera libre en janvier: “La continuité de Messi dépend de la façon dont il voit l’équipe. Si vous le voyez avec une chance de gagner, il voudra rester. Il a toujours été très respectueux dans toutes les décisions. S’il a demandé des signatures? Il voulait Neymar ».

